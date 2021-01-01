اندلاع مواجهات: تدمير معدات تعمل في الشارع الاستيطاني قرب بيتا

نابلس / سما /

قام عشرات الشبان مساء اليوم بالهجوم على عدد من المعدات والاليات التي تعمل على شق الشارع الالتفافي الاستيطاني وقاموا بتخريب عدد منها وإضرام النار في "كونتير" يستخدم لتخزين المعدات قرب بيتا جنوب نابلس.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، أن الشبان هاجموا المعدات من ثلاثة محاور قرب زعترا وقرب قرية اودلا وقاموا بتخريب وتدمير عددا منها قبل وصول قوات الاحتلال إلى المكان.

وفي ذات السياق، اندلعت مواجهات على قمة جبل صبيح في بيتا وعلى مفرق بيتا وعلى مفرق اودلا وفي قرية اوصرين جنوب نابلس بين مئات المواطنين وقوات الإحتلال.

واطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل والقنابل الصوتية باتجاه المواطنين فيما رشق الشبان جنود الاحتلال الإسرائيلي بالحجارة وأشعلوا العشرات من الإطارات المطاطية وتم تسجيل عدد من الاصابات بالاختناق جراء كثافة إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع .