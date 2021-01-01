ضرب واعتقال- الاحتلال يقمع وقفة منددة بالإساءة للرسول محمد عليه السلام

القدس المحتلة / سما /

قمعت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، وقفة منددة بالإساءة للرسول محمد عليه السلام، في منطقة باب العمود في القدس.

ولاحقت قوات الاحتلال عددا من المقدسيين خلال ترديدهم الهتافات المنددة بالإساءة للرسول عليه السلام، بإبعادهم عن المكان، ثم اعتدت عليهم بالضرب بالهراوات.

كما قامت القوات برش المياه العادمة لإخلاء منطقة باب العمود، إضافة الى رشها باتجاه شوارع "المصرارة، السلطان سليمان، باب الساهرة"، وتعمدت توجيهها على المحلات التجارية والمطاعم في المنطقة.

وألقت القوات القنابل الصوتية، ورشت الغاز السام مباشرة باتجاه الشبان.

كما واعتقلت عددا من الفتية والشبان وحولتهم للتحقيق في مراكز الشرطة.

ودعا الشبان لوقفة في منطقة باب العمود، ردا على التطاول عليه من قبل عشرات المستوطنين الثلاثاء الماضي، خلال مسيرة "رقصة الأعلام".