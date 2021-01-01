اسرائيل تبعث رسالة تهديد لحركة حماس عبر مصر.. سنذهب إلى عملية "حارس الأسوار 2"

القدس المحتلة / سما /

أفادت وسائل اعلامية اسرائيلية، مساء اليوم الخميس، بأن تل ابيب بعثت رسالة تحذير لحركة حماس في غزة عبر مصر بشأن البالونات الحارقة.

ووفق القناة 13 العبرية، فإن اسرائيل حذرت في رسالتها حماس من استمرار اطلاق البالونات الحارقة باتجاه البلدات الاسرائيلية، قائلة إنه إذا استمرار إطلاق البالونات الحارقة فسنذهب إلى عملية "حارس الأسوار 2".

ونوهت القناة الى أن مصر تبذل جهودًا لمنع انهيار وقف إطلاق النار.

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وأضافت القناة العبرية: يبدو أن "إسرائيل" سترد الليلة وسيهاجم الجيش قطاع غزة، لكن من المتوقع أن يكون الرد محسوبا ومتّزنا.

من جهتها، قالت قناة كان الاسرائيلية، إنه في تقييم للوضع أجراه وزير الجيش الاسرائيلي بيني غانتس، تم اتخاذ قرار بالرد على إطلاق البالونات الحارقة

وأوضحت القناة أنه في قيادة المؤسسة الأمنية يفحصون متى وكيف سيتم الرد، لافتة الى أنه في ذات الوقت لا يرغبون في إنتاج معادلة بأن "كل بالون يستوجب رد"

في وقت سابق، قال المحلل العسكري في القناة العاشرة، ألون بن دافيد، إن الجيش الإسرائيلي سيرد على استمرار إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة.



وأشار بن دافيد الى أنه "في نفس الوقت يستعد الجيش الإسرائيلي، لاستئناف القتال من حيث توقف في المعركة الأخيرة في قطاع غزة".