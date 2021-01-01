  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل 5 مواطنين خلال قمع وقفة في محيط البلدة القديمة بالقدس

الخميس 17 يونيو 2021 08:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل 5 مواطنين خلال قمع وقفة في محيط البلدة القديمة بالقدس



القدس المحتلة / سما /

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، 5 مواطنين في محيط البلدة القديمة من القدس المحتلة، خلال مشاركتهم في وققة منددة بالإساءة للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 5 مواطنين عرف من بينهم الشاب أسعد داري (24 عاما) من سكان العيسوية، والطفلين، محمد وحمزة الصباح من مخيم شعفاط.

وأضاف أن قوات الاحتلال قمعت الوقفة، واعتدت على المشاركين ولاحقتهم في باب العامود وحي المصرارة وشارع السلطان سليمان القريب، مستخدمة العصي والهراوات، ومركبة المياه العادمة.

وكانت مجموعة من المستوطنين المتطرفين شتمت الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بألفاظ نابية، خلال اقتحامهم باب العامود في القدس المحتلة يوم الثلاثاء الماضي بما يسمى "مسيرة الأعلام"، وذلك كما ظهر في مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي.

#قوات الاحتلال #اعتقال

الأكثر قراءة اليوم

اسرائيل تبحث سبل الرد على إطلاق البالونات الحارقة.. وهذا ما أبلغته مصر لـ"تل أبيب"

أصولها فلسطينية ..من هي المحجبة التي ظهرت بلقاء أردوغان وبايدن وأثارت ضجة؟

لهذا السبب .. الكشف عن بوادر أزمة بين الإمارات وإسرائيل

لهذا السبب .. إدارة بايدن لا تنوي إطلاق مبادرة جديدة في الملف الفلسطيني قريبا

البالونات الحارقة : هل تتجه اسرائيل الى تصعيد عسكري أم تتبع تكتيك آخر لـ"تهدئة الخواطر"؟

قناة عبرية : الأردن يتخلى نهائيا عن "قناة البحرين" مع إسرائيل

ابنة شقيق أسامة بن لادن ترفع علم “ترامب” احتجاجاً على قمة بايدن وبوتين (فيديو)

الأخبار الرئيسية

7

“حارس الأسوار”: نقل الصراع من الأطراف (الضفة و غزة) إلى القدس وقلب "اسرائيل"؟

إعلام اسرائيلي يتحدث عن آلية جديدة لنقل أموال المنحة القطرية الى قطاع غزة

اسرائيل تبعث رسالة تهديد لحركة حماس عبر مصر.. سنذهب إلى عملية "حارس الأسوار 2"

194 منظمة حقوقية تطالب بطرد إسرائيل دولة الأبرتهايد من الأمم المتحدة

وزير الاسكان الفلسطيني: أمن غزة أبلغني بمنعي من ممارسة عملي في القطاع

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية