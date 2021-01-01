الاحتلال يفرج عن 3 أشقاء من الخليل بعد قضاء 5 سنوات في الأسر

الخليل / سما /

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن ثلاثة أشقاء من بلدة صوريف شمال الخليل بعد قضائهم خمس سنوات في الأسر.

وأفادت الوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال أفرجت عن الأشقاء علاء ورافع ورفعت أبو فارة، في الثلاثينيات من أعمارهم، من سجن النقب الصحراوي، بعد قضائهم خمسة أعوام في الأسر، وكان في استقبالهم على حاجز الظاهرية جنوب الخليل، أهلهم وأقرباؤهم وحشد من المواطنين، وممثلو نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى، إضافة لعدد من ممثلي المؤسسات والفعاليات في بلدة صوريف.

وأقامت حركة فتح وأهالي البلدة حفل استقبال جماهيري للمحررين في ساحة نادي صوريف الرياضي.