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هنية يلتقي مزيدًا من الشخصيات المغربية

الخميس 17 يونيو 2021 07:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يلتقي مزيدًا من الشخصيات المغربية



غزة / سما /

التقى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الخميس، مع عدد من الشخصيات المغربية، ضمن زيارته التي ستستمر عدة أيام للرباط.

وبحسب بيان لمكتب هنية، فإن من بين الشخصيات التي التقاها هنية والوفد المرافق له، الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب المغربي، والذي أكد على العلاقة التاريخية بين الشعبين، ودعم المغرب ملكًا وحكومةً وبرلمانًا وشعبًا للشعب الفلسطيني.

وأكد رئيس البرلمان المغربي أن القدس عاصمة الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى دور البرلمان في دعم الحق الفلسطيني ومتابعة كل التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

من جانبه، استعرض رئيس حماس التطورات السياسية والميدانية الأخيرة ومجمل القضية الفلسطينية التي تمر بمرحلة غاية في الحساسية والأهمية، وأشار رئيس الحركة إلى نتائج وتداعيات معركة سيف القدس وانعكاساتها في المجالات المتعددة.

وجرى خلال اللقاء بحث أفق التعاون مع مجلس النواب المغربي في إسناد حقوق ونضال الشعب الفلسطيني، وسبل دعم أهل مدينة القدس المحتلة.

كما التقى هنية، مع حكيم بنشماس رئيس مجلس المستشارين في المغرب، والذي أكد وقوف بلاده إلى جانب الشعب الفلسطيني وصموده ومقاومته.

وأكد بنشماس أن المغرب مستعد لتقديم كل الدعم للشعب الفلسطيني.

من جهته قال هنية، إن الشعب الفلسطيني أثبت توحده حول القدس والمقاومة، فيما الأمة عبرت عن تضامنها وإسنادها لشعبنا، وكذلك كل أحرار العالم الذين تظاهروا دعمًا للقدس وغزة والضفة وحقوقنا الوطنية. كما جاء في بيان مكتبه.

وبدأ هنية زيارته عصر الأربعاء إلى المغرب برفقة وفد قيادي من حماس، في إطار الحركة السياسية والدبلوماسية النشطة التي يقوم بها في أعقاب معركة سيف القدس، حيث قام بلقاء أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ثم التقى وزير المخابرات المصري في القاهرة، ويُعتبر المغرب محطته الثالثة، وسوف يزور عقبه موريتانيا مطلع الأسبوع المقبل. كما جاء في بيان مكتبه.

والتقى هنية أمس سعد الدين العثماني رئيس الوزراء المغربي رئيس حزب العدالة والتنمية وعدد من قادة الحزب، حيث بحث الجانبان العديد من القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية ونتائج معركة سيف القدس وسبل دعم القضية والشعب الفلسطيني.

#اسماعيل هنية #حركة حماس

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