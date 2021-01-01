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إعادة فتح أبواب مؤسسة لجان العمل الصحي التي أغلقها الاحتلال

الخميس 17 يونيو 2021 07:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعادة فتح أبواب مؤسسة لجان العمل الصحي التي أغلقها الاحتلال



رام الله / سما /

أعادت مؤسسة لجان العمل الصحي فتح أبوابها التي أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأسبوع الماضي قرارا بإغلاقها لمدة 6 شهور.

وشارك في إعادة فتح أبواب مقر مؤسسة لجان العمل الصحي، وفقا لبيان صادر عن المؤسسة اليوم الخميس، ممثلون عن جهات ومؤسسات رسمية وأهلية، بينهم وزيرة الصحة مي الكيلة، ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف.

وأوضحت: “قام نشطاء بإزالة الألواح المعدنية التي ثبتها جيش الاحتلال على مدخلي شقتين تستخدمهما المؤسسة”.

وتابعت أن قرار فتح المؤسسة جاء تلبية لدعوة لجان المقاومة الشعبية، والمجلس التنسيقي لمؤسسات العمل الأهلي الفلسطيني.

بدورها، أشادت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، بقرار منظمات المجتمع المدني وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان والقاضي بكسر قرار قوات الاحتلال إغلاق المؤسسة.

واعتبرت الدائرة في بيان لها اليوم الخميس “أن هذه الخطوة تمثل الرد الفعال على انتهاك الاحتلال لسيادة الأراضي الفلسطينية ولعمل مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني التي يجب أن لا تترك رهينة لعنصرية وعنجهية الاحتلال”.

#مؤسسة لجان العمل الصحي #سلطات الاحتلال

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