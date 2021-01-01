  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

غانتس يقترح التحقيق في مقتل 45 يهوديا في تدافع حفل ديني

الخميس 17 يونيو 2021 07:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يقترح التحقيق في مقتل 45 يهوديا في تدافع حفل ديني



القدس المحتلة / سما /

اقترح وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الخميس أن تفتح الحكومة المشكلة حديثا تحقيقا رسميا في واقعة تدافع أثناء احتفال ديني يهودي، أودت بحياة 45 شخصا في أبريل.

واحتشد عشرات الآلاف من اليهود المتشددين عند قبر الحاخام شمعون بار يوحاي، يوم 30 أبريل لحضور احتفال "لاج بومر" السنوي الذي تقام فيه الصلوات والتراتيل الدينية طوال الليل.

وأثناء الاحتفال دخل عدد من الحضور نفقا ضيقا واختنق 45 شخصا، بينهم أطفال، ولقوا مصرعهم بالتدافع مما صدم أسر الضحايا التي جاء بعضها من الخارج، وأصيب أكثر من 150 شخصا بجروح في الواقعة.

وتعهد بنيامين نتنياهو، الذي كان رئيس الوزراء في ذلك الوقت، بفتح تحقيق شامل لكن حكومته لم تتخذ أي إجراء رسمي.

وقال غانتس "إنه (التحقيق) دين أخلاقي للأسر وخطوة مهمة تهدف إلى منع وقوع مثل هذه الأحداث المأساوية في المستقبل".

وقال غانتس، إن "خطوة فتح التحقيق تحظى بدعم رئيس الوزراء نفتالي بينيت وأعضاء بارزين آخرين في الحكومة". وسيبحث مجلس الوزراء الأمر يوم الأحد.

#الجيش الإسرائيلي #بيني غانتس

الأكثر قراءة اليوم

اسرائيل تبحث سبل الرد على إطلاق البالونات الحارقة.. وهذا ما أبلغته مصر لـ"تل أبيب"

أصولها فلسطينية ..من هي المحجبة التي ظهرت بلقاء أردوغان وبايدن وأثارت ضجة؟

لهذا السبب .. الكشف عن بوادر أزمة بين الإمارات وإسرائيل

لهذا السبب .. إدارة بايدن لا تنوي إطلاق مبادرة جديدة في الملف الفلسطيني قريبا

الكنيست الإسرائيلي يشهد حدثا لأول مرة في تاريخه!

البالونات الحارقة : هل تتجه اسرائيل الى تصعيد عسكري أم تتبع تكتيك آخر لـ"تهدئة الخواطر"؟

"يسرائيل هيوم": هكذا تفسر إسرائيل عزوف إدارة بايدن عن "ملفات" الشرق الأوسط

الأخبار الرئيسية

وزير الاسكان الفلسطيني: أمن غزة أبلغني بمنعي من ممارسة عملي في القطاع

بينت

هآرتس: ” بينيت-لبيد… بين الحماسة الزائدة والخوف من “تحطيم القواعد”

الجهاد الاسلامي: المعركة المقبلة حول القدس ستكون حربا إقليمية

أمام تحدي حماس وشروط إسرائيل.. معاريف: هل تبدو جولة حرب أخرى على غزة مسألة وقت؟

وزير التعليم: العام الدراسي المقبل سيقسم الى أربع فترات بدلا من فصلين دراسيين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية