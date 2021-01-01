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وزير الاسكان الفلسطيني: أمن غزة أبلغني بمنعي من ممارسة عملي في القطاع

الخميس 17 يونيو 2021 07:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الاسكان الفلسطيني: أمن غزة أبلغني بمنعي من ممارسة عملي في القطاع



قال وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني محمد زيارة ان الاجهزة الامنية بغزة ابلغته بقرارها بعدم السماح له كممارسة مهامه الوزارية في غزة.

وأضاف زيارة في تصريحات له اليوم حول ما واجهه على حاجز إيرز بيت حانون، مساء اليوم، أثناء محاولته الوصول لقطاع غزة، لمتابعة أمور تتعلق بعملية إعادة الإعمار، “كنت عائد من رام الله لغزة لممارسة مهامي وأوقفني الأمن الداخلي لحماس وطلب مني النزول من السيارة للتحقيق معي”.

وأشار زيارة إلى أنه رفض ذلك وبقي في السيارة لحد 3 ساعات أو ما يزيد، حتى جرت اتصالات وسمح له بالمرور.

وأكد أن رجال الأمن، أخبروه، بأنهم تعاملوا معه كمواطن عادي، وهو ممنوع من ممارسة مهامه الوزارية في غزة.

وأوضح أنه يتواجد الآن في منزله بغزة، مبيناً أنه رفض التعامل مع رجال الأمن وقت إيقافه، وأخبرهم بأنه يتمتع بحصانة دبلوماسية ولا يمكن أن يخضع للتحقيق بهذا الشكل.

وبين زيارة أنه وغيره من الوزراء يزورون غزة لحل مشكلات المواطنين، وما جرى معه رسالة واضحة بأن حماس لا تريدهم شركاء في تعمير القطاع بعد العدوان الإسرائيلي.

وكان الناطق باسم وزارة الداخلية بغزة إياد البزم، قد قال في تصريحات صحفية محلية، إن الوزير زيارة لم يكن محتجز من قبل الأجهزة الأمنية، حيث تم استقباله وتقديم الضيافة له.

وأشار إلى أنه أدى الصلاة في مكتب مدير معبر بيت حانون، وأكمل طريقه، ولا صحة لما يتم تداوله حول احتجازه.

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