  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

المتطرف بن غبير يصاب بالرعب إثر مقطع فيديو يهدد حياته على وسائل التواصل

الخميس 17 يونيو 2021 07:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
المتطرف بن غبير يصاب بالرعب إثر مقطع فيديو يهدد حياته على وسائل التواصل



القدس المحتلة / سما /

 قال عضو الكنيست وزعيم حزب “قوة يهودية” إيتمار بن غبير، في تصريح صحفي، إنه يخشى على حياته بعد انتشار مقطع فيديو تظهر فيه صورته كخلفية لأغنية باللغة العبرية تضمنت تحذيرا شديدا له في حال قام باقتحام المسجد الأقصى المبارك.

وجاء في مقطع الفيديو أن على بن غبير استذكار ما جرى مع المستوطن يهودا غليك الذي أطلق عليه الشهيد معتز حجازي عدة رصاصات بهدف قتله لكنه أصيب بجروح، “ولكن المرة سوف نتأكد من أننا تمكنا من قتلك”.

وعلّق بن غبير أيضا: “التحريض مستمر على قتلي ويجب التعامل مع ذلك بقبضة من حديد قبل فوات الأوان. في الماضي قتلوا عضو كنيست وكادوا ينجحون في حالة أخرى. أتوقع أن يتصرف رجال الشرطة وضابط الكنيست بحزم لأن مهمتهم هي منع قتل أعضاء الكنيست”.

ولكن المفاجأة كانت رد ضابط الكنيست الذي توجه له بن غبير لزيادة الحماية عليه، فأوصاه بتنزيل تطبيق Hotline 100 التابع للشرطة على هاتفه، وهو تطبيق متاح للجميع. وهو ما اعتبره بن غبير إهمالا بحقه، قائلا: إذا أصابني أي مكروه فإنهم يتحملون المسؤولية.

واليوم الخميس زعم بن غبير أنه تعرض للرشق بالحجارة على يد شبان فلسطينيين خلال وجوده قرب نهر الأردن.

يشار، إلى أن بن غبير؛ أحد منظمي مسيرة الأعلام التي جرت الثلاثاء الماضي في القدس المحتلة، وطالب المستوطنين بعدم الخوف من تنظيمها وكذلك المستويات الأمنية والسياسية، وفي ضوء طلبه للحماية بسبب مقطع الفيديو المذكور، اعتبر معلقون أن ذلك يحمل مفارقة مرتبطة بشخصيته المهزومة.

#إيتمار بن غفير #مواقع التواصل الاجتماعي #تهديد بالقتل

الأكثر قراءة اليوم

اسرائيل تبحث سبل الرد على إطلاق البالونات الحارقة.. وهذا ما أبلغته مصر لـ"تل أبيب"

أصولها فلسطينية ..من هي المحجبة التي ظهرت بلقاء أردوغان وبايدن وأثارت ضجة؟

لهذا السبب .. الكشف عن بوادر أزمة بين الإمارات وإسرائيل

لهذا السبب .. إدارة بايدن لا تنوي إطلاق مبادرة جديدة في الملف الفلسطيني قريبا

الكنيست الإسرائيلي يشهد حدثا لأول مرة في تاريخه!

البالونات الحارقة : هل تتجه اسرائيل الى تصعيد عسكري أم تتبع تكتيك آخر لـ"تهدئة الخواطر"؟

"يسرائيل هيوم": هكذا تفسر إسرائيل عزوف إدارة بايدن عن "ملفات" الشرق الأوسط

الأخبار الرئيسية

وزير الاسكان الفلسطيني: أمن غزة أبلغني بمنعي من ممارسة عملي في القطاع

بينت

هآرتس: ” بينيت-لبيد… بين الحماسة الزائدة والخوف من “تحطيم القواعد”

الجهاد الاسلامي: المعركة المقبلة حول القدس ستكون حربا إقليمية

أمام تحدي حماس وشروط إسرائيل.. معاريف: هل تبدو جولة حرب أخرى على غزة مسألة وقت؟

وزير التعليم: العام الدراسي المقبل سيقسم الى أربع فترات بدلا من فصلين دراسيين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية