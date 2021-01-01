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فتوح يوُدع القنصل المصري بمناسبة انتهاء مهامه

الخميس 17 يونيو 2021 06:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتوح يوُدع القنصل المصري بمناسبة انتهاء مهامه



رام الله / سما /

ودع المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، روحي فتوح، القنصل المصري مصطفى الشحات، بمناسبة انتهاء مهامه الرسمية لدى دولة فلسطين.

وأشاد فتوح بجهود الشحات الداعم لحقوق شعبنا الفلسطيني، ودوره في خدمة القضية الفلسطينية خلال فترة عمله في مدينة رام الله، ودوره البارز في تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط دولة فلسطين مع جمهورية مصر العربية. 

وثمن فتوح موقف مصر البارز الداعم للقضية الفلسطينية قضية شعبنا الفلسطيني، ومساندتها لحقوقه وقضاياه، مؤكدا على العلاقة الثنائية التاريخيه المتينة، التي تربط الشعبين الفلسطيني والمصري،

بدوره، أعرب شحات عن سعادته للتعاون خلال فترة عمله ، شاكرا فتوح على هذا التكريم، والذي يعني له الكثير.

#حركة فتح #روحي فتوح

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