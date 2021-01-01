إسرائيل حريصة على إقامة علاقات مع الدول الإسلامية في جنوب شرق آسيا

القدس المحتلة /سما/

قال سفير إسرائيل لدى سنغافورة ساجي كارني، يوم الخميس، إن إسرائيل مستعدة للعمل على إقامة علاقات مع الدول ذات الأغلبية المسلمة في جنوب شرق آسيا على الرغم من تنديدها بالضربات الجوية الإسرائيلية خلال عملية" حراسة الأسوار "على غزة في مايو/ أيار المنصرم. وفق تلفزيون i24 الاسرائيلي.

وكانت إندونيسيا وماليزيا وبروناي قد وجهت انتقادات شديدة لإسرائيل بسبب "هجماتها" خلال القتال الذي استمر 11 يوما أودى بحياة أكثر من 250 فلسطينيا وقتل خلاله 13 في إسرائيل جراء صواريخ أطلقتها حركة حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية.

وأشار ساجي كارني، إلى إن انتقاد الدول الثلاث لإسرائيل "ليس منصفا" ويتجاهل "طبيعة الصراع الحقيقية" مضيفا "حماس منظمة معادية للسامية ولست على يقين أن كثيرا من الناس الذين يشاركون في نقاش على وسائل التواصل الاجتماعي يفهمون حقا طبيعة حماس المتشددة والفاشية".

ولفت كارني إلى إن إسرائيل أقرت بسقوط قتلى مدنيين خلال التصعيد بين الفصائل الفلسطينية الذي دام 11 يوما، لكن السبيل الوحيد أمام أي طرف كي يحظى بتأثير على ما يحدث في الشرق الأوسط هو إقامة علاقات مع إسرائيل".

وأضاف "نحن مستعدون للحديث واللقاء، والباب مفتوح من جانبنا. لا أعتقد أن من الصعب أن يجدونا".

وكانت الدول الثلاث قد حثت الأمم المتحدة على التدخل ووقف "الفظائع التي تُرتكب ضد الشعب الفلسطيني".

ولا تقيم إندونيسيا وماليزيا وبروناي علاقات رسمية مع إسرائيل وكررت الدعوة إلى إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وإلى حل الدولتين استنادا إلى حدود ما قبل حرب 1967.

ولدى إسرائيل سفارات في فيتنام وتايلاند والفلبين وميانمار، إلى جانب دول أخرى في آسيا.