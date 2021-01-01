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صندوق "وقفة عز" يتبرع بسيارتي إسعاف لمستشفى الهمشري بلبنان

الخميس 17 يونيو 2021 04:55 م / بتوقيت القدس +2GMT



بيروت /سما/

تسلم مستشفى الشهيد محمود الهمشري سيارتي إسعاف مقدمتين من صندوق "وقفة عز"، اليوم الخميس، بحضور سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، وأمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي أبو العردات، ومدير جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني فرع لبنان سامر شحادة، ومدير مستشفى الهمشري رياض أبو العينين.

وأكد دبور أن هذه المبادرة تجسد التلاحم الفلسطيني وشعور ابنائنا في فلسطين بإخوتهم في مخيمات لبنان لرفع المعاناة عنهم.

وتوجه دبور بالشكر والتقدير إلى أهلنا الصابرين في المسجد الأقصى المبارك، وفي كل أماكن تواجد شعبنا، وللرئيس محمود عباس الذي لم يألُ جهدا في رعاية ومساعدة أهلنا في لبنان والوقوف على احتياجاتهم وتأمينها للتخفيف من معاناتهم.

وشدد دبور على أن الكادر والمتطوعين في مستشفى الهمشري أثبتوا جدارة كبيرة في مكافحة جائحة كورونا، وقدموا نموذجا يحتذى به في العمل الإنساني والتضحية خدمة لأبناء شعبنا في لبنان.

بدوره، لفت ابو العردات الى ان هذه السيارات مجهزة بأحدث التجهيزات وعبارة عن غرفتي طوارئ متنقلة، مؤكدا انها ستساعدنا لمواجهة جائحة كورونا وتقديم خدمات افضل لاهلنا، موجها الشكر والتقدير للرئيس على رعايته ودعمه المستمر والمتواصل.

من جانبه، توجه شحادة بالتحية إلى الرئيس والسفير دبور للدعم المتواصل للهلال الأحمر الفلسطيني ولشعبنا الفلسطيني في لبنان، مؤكدا ان سيارات الاسعاف مجهزة بشكل كامل لتخفيف معاناة أبناء شعبنا.

من جهته، أكد أبو العينين أن هذه "الامكانيات التي قدمت لجمعية الهلال الاحمر الفلسطيني وخصوصا مستشفى الشهيد محمود الهمشري، عززت امكانياتنا وقدراتنا الطبية لمواجهة الكوارث".

#مستشفى الشهيد محمود الهمشري #صندوق وقفة عز #السفير دبور

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