دحلان يطالب بسرعة إصدار قانون حماية الأسرة ووضع حد لجرائم قتل النساء

غزة /سما/

طالب القيادي الفلسطيني محمد دحلان، بسرعة إصدار قانون حماية الأسرة وإعادة هيكلة المناهج التعليمية وإثرائها بالمواد التي تحض على احترام المرأة، والتعريف بدورها الكبير والأساسي في تنمية المجتمع ونهضة مؤسساته وأفراده.

وكتب دحلان على صفحته بموقع فيسبوك، "يقول رسول الله "ص" (إنما النساء شقائق الرجال، ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم).

وأضاف، "تابعنا بحزن وأسي تكرار حوادث قتل النساء في الآونة الأخيرة بشكل مؤسف يبعث عن القلق والحزن وغياب الرحمة والحكمة، خاصة أن قطاع غزة خرج قبل أيام قليلة من عدوان شرس استهدف الحجر والبشر والحيوان، فهل أصبحت المرأة تقتل في مجتمعنا مرتين!! مرة بنيران الاحتلال ومرة بنيران التخلف والجهل !!".

وتابع، أن "تكرار حوادث قتل النساء يتطلب العمل الجاد والسريع من السلطة القضائية والتنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات المحلية لوضع حد وعقوبات رادعة لمرتكبي هذه الجرائم والعمل على الدفع نحو إقرار قانون حماية الأسرة ومؤامة القوانين الخاصة بهذا الشأن، كما يتطلب منا العمل على إعادة هيكلة المناهج التعليمية بإثرائها بالمواد التي تحض على احترام المرأة ودورها الكبير والأساسي في تنمية المجتمع ونهضة مؤسساته وأفراده".