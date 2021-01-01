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قاسم: انتفاضة الشباب الثائر في الضفة ضمان التحرير

الخميس 17 يونيو 2021 04:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
قاسم: انتفاضة الشباب الثائر في الضفة ضمان التحرير



غزة /سما/

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية " حماس " حازم قاسم إن الانتفاضة المباركة للشباب الثائر في الضفة الغربية هي ضمان التحرير ، والسبيل الوحيد لطرد المستوطن الصهيونى من الأرض الفلسطينية.

وترحم قاسم في تصريح صحفي على الشهيد أحمد زاهي داوود بني شمسه من بلدة بيتا جنوب نابلس، الذي ارتقى برصاص الاحتلال وهو يدافع عن أرضه ويواجه المستوطن الصهيوني في جبل صبيح.

وتوجه قاسم بالتحية للشباب الثائر في نابلس وكل مدن الضفة الذين يواجهون إرهاب المحتل ومستوطنيه بكل بسالة واستعداد عظيم للتضحية.

وأكد أن هذه الدماء الطاهرة من الشباب الثائر هي التي ستحسم الصراع لصالح شعبنا وحقوقه العادلة، وتحافظ على كل ثوابت القضية الوطنية الفلسطينية.

#حركة حماس #حازم قاسم #الضفة الغربية

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