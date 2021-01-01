“الزراعة” والمؤسسات الشريكة تسلم مشاريع معرشات العنب في جنين

جنين /سما/

سلمت مديرية الزراعة في محافظة جنين واللجنة المكونة من الشركاء ، اليوم، ​معرشات العنب لعدد من المزارعين ، بحضور، هلال نصار عن بلدية مرج ابن عامر المشتركة، ومؤسسة كاريتاس القدس الجهه الممولة للمشاريع ومثلها المهندس ميس زيدان ومديرية زراعة جنين ممثله بالمهندسين حكم صلاح و اشرف فالح، والشركة المنفذة للمشروع ممثله بـاحمد جنيدي وعدد من المستفدين .

وجرى خلال التسليم ، الاطلاع على التجربة و وضع الملاحظات المطلوبة للتعديل من أجل استلام المشاريع بشكل نهائي .

واوضح المهندس حكم صلاح ،أن هذا المشروع يندرج ضمن مشاريع التمكين الاقتصادي وزيادة الدخل الذي تنفذه مؤسسة كاريتاس القدس في منطقة بلدية مرج ابن عامر المشتركة بالتعاون مع وزارة الزراعة .