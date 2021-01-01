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“الزراعة” والمؤسسات الشريكة تسلم مشاريع معرشات العنب في جنين

الخميس 17 يونيو 2021 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
“الزراعة” والمؤسسات الشريكة تسلم مشاريع معرشات العنب في جنين



جنين /سما/

 سلمت مديرية الزراعة في محافظة جنين واللجنة المكونة من الشركاء ، اليوم، ​معرشات العنب لعدد من المزارعين ، بحضور، هلال نصار عن بلدية مرج ابن عامر المشتركة، ومؤسسة كاريتاس القدس الجهه الممولة للمشاريع ومثلها المهندس ميس زيدان ومديرية زراعة جنين ممثله بالمهندسين حكم صلاح و اشرف فالح، والشركة المنفذة للمشروع ممثله بـاحمد جنيدي وعدد من المستفدين .

وجرى خلال التسليم ، الاطلاع على التجربة و وضع الملاحظات المطلوبة للتعديل من أجل استلام المشاريع بشكل نهائي .

واوضح المهندس حكم صلاح ،أن هذا المشروع يندرج ضمن مشاريع التمكين الاقتصادي وزيادة الدخل الذي تنفذه مؤسسة كاريتاس القدس في منطقة بلدية مرج ابن عامر المشتركة بالتعاون مع وزارة الزراعة .

#زراعة جنين #المزارعين الفلسطينيين

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