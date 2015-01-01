  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

“بداية رام الله” تحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات لمدان بالاتجار بالمواد المخدرة

الخميس 17 يونيو 2021 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
“بداية رام الله” تحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات لمدان بالاتجار بالمواد المخدرة



رام الله /سما/

 أصدرت محكمة بداية رام الله ممثلة بهيئة القاضي أمجد شعار، حكما بإدانة متهم عن تهمة الاتجار بالمواد المخدرة سندا لأحكام المادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات والغرامة المالية 10 آلاف دينار أردني.

جاء هذا الحكم استنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة علي جبر، بعدما أحالت نيابة رام الله الملف إلى المحكمة المختصة عقب إجراء التحقيقات اللازمة أصولا، إثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة رام الله والبيرة.

#محكمة بداية رام الله #تجارة مخدرات

الأكثر قراءة اليوم

اسرائيل تبحث سبل الرد على إطلاق البالونات الحارقة.. وهذا ما أبلغته مصر لـ"تل أبيب"

أصولها فلسطينية ..من هي المحجبة التي ظهرت بلقاء أردوغان وبايدن وأثارت ضجة؟

لهذا السبب .. الكشف عن بوادر أزمة بين الإمارات وإسرائيل

الكنيست الإسرائيلي يشهد حدثا لأول مرة في تاريخه!

"يسرائيل هيوم": هكذا تفسر إسرائيل عزوف إدارة بايدن عن "ملفات" الشرق الأوسط

ابنة شقيق أسامة بن لادن ترفع علم “ترامب” احتجاجاً على قمة بايدن وبوتين (فيديو)

قناة عبرية : الأردن يتخلى نهائيا عن "قناة البحرين" مع إسرائيل

الأخبار الرئيسية

أمام تحدي حماس وشروط إسرائيل.. معاريف: هل تبدو جولة حرب أخرى على غزة مسألة وقت؟

وزير التعليم: العام الدراسي المقبل سيقسم الى أربع فترات بدلا من فصلين دراسيين

البالونات الحارقة : هل تتجه اسرائيل الى تصعيد عسكري أم تتبع تكتيك آخر لـ"تهدئة الخواطر"؟

وزيرة الصحة: وفاة و170 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و428 حالة تعافٍ

لهذا السبب .. إدارة بايدن لا تنوي إطلاق مبادرة جديدة في الملف الفلسطيني قريبا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية