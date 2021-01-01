اطلاق مشروعين لدعم القطاع السياحي في فلسطين

بيت لحم /سما/

اطلقت وزيرة السياحة والاثار السيدة رُلى معايعة مشروعين لدعم القطاع السياحي وذلك ضمن خطة الوزارة لدعم عودة القطاع السياحي للحياة والعمل .

جاء ذلك ضمن احتفال اقيم في وزارة السياحة والاثار بمدينة بيت لحم بحضور رئيس مكتب الممثلية الألمانية في فلسطين السيد كريستيان كلاغيس ومحافظ محافظة بيت لحم السيد كامل حميد ووكيل مساعد وزارة العمل السيد رامي مهداوي ونائب رئيس بدلية بيت لحم السيد حنا حنانيا وعدد كبير من الشخصيات الرسمية ومن رؤساء الجمعيات والفعاليات السياحية.

معايعة اكدت اهمية المشروعين حيث تمثل الاول في تدريب كوادر القطاع السياحي اما المشروع الثاني فقد تمثل بإعادة التوظيف مع دعم الأجور، وذلك بتمويل ودعم من برنامج دعم القطاع السياحي الخاص وبرنامج الوصول الى سوق العمل الفلسطيني من الوكالة الالمانية للتعاون الدولي GIZ و بالتعاون مع وزارة العمل و بتنفيذ من جمعية مركز المشاريع الصغيرة.

معايعة تحدثت عن الهدف من خطة انعاش القطاع السياحي في انتاج واعتماد بروتوكولات صحية سياحية بمعايير عالمية بالإضافة لرفع كفاءة العاملين في القطاع السياحة وخاصة في موضوع العناية والوقاية والسلامة العامة وايجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل وتجهيز المنشآت السياحية فضلا عن التوعية والترويج السياحي لفلسطين.

وبدورة فقد تحدث السيد كريستيان كلاغيس عن اهمية الشراكة التي حققتها مؤسسة الـ GIZ والقطاع الخاص مع وزارة السياحة والاثار للخروج لهذين المشروعين المهمين، مؤكداً ضرورة استمرار العمل المشترك لما فيه خدمة للطرفين .

و بدورة فقد تحدث محافظ محافظة بيت لحم السيد كامل حميد عن ما تم إنجازه في هذه المحافظة من عمل ساهم في التخفيف من بعض الاثار السلبية لجائحة كورونا لتكون محافظة بيت لحم مثال لفلسطين على الاجراءات الصحية و البروتوكولات الصحية للخروج من جائحة كورونا.

ومن جهته فقد تحدث السيد رامي مهداوي ممثل وزارة العمل عن اهمية هذه البرامج للخروج من الاثار السلبية على سوق العمل الفلسطيني، مؤكدا على اهمية الشراكة مع وزارة السياحية والاثار والتي بدءت بالعمل منذ اللحظة الاولى للخروج بحلول لمساعدة العاملين في القطاع السياحي ممن تضرر عملهم نتيجة جائحة كورونا.

ماجد اسحق مدير عام التسويق السياحي في وزارة السياحة والاثار ومسؤول ملف انعاش القطاع السياحي تحدث عن الخطة الوطنية لانعاش السياحة الفلسطينية (جاهزين) وحول برنامج التدريب بهدف التوظيف والذي سيوفر دورات تدريبية افتراضية عدد 6 تتناول مجالات سياحية متنوعة وهي الارشاد السياحي والطعام والشراب والفندقة ومتاجر التحف الشرقية والباعة المتجولون وادارة النقل السياحي وادارة المواقع السياحية، يهدف البرنامج الى رفع قدرات العاملين في مجال السياحة، وتستهدف الدورة 1150 شخص ممن كانوا يعملون في السياحة قبل وأثناء الجائحة يتم منح كل شخص ينهي الدورة شهادة ومبلغ مالي 1200 شيكل لمرة واحدة.

اما برنامج اعادة التوظيف مع دعم الأجور فسيستهدف المنشآت السياحية التي ترغب في توظيف عاطلين عن العمل في منشآتهم حسب شروط سهلة أعدها البرنامج بحيث يتم تقديم حوافز مالية للعمال بواقع الحد الادنى للأجور للأشهر الثلاث الأولى ونصف الحد الأدنى للأجور للشهرين الرابع والخامس بهدف اعادة فتح المنشآت السياحية وتوظيف العاطلين عن العمل مع تقديم حوافز مالية لهم.