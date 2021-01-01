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الاحتلال يُسلم 16 اخطارا لهدم منازل وآبار مياه وبركسات جنوب الخليل

الخميس 17 يونيو 2021 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يُسلم 16 اخطارا لهدم منازل وآبار مياه وبركسات جنوب الخليل



الخليل /سما/

قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، بتسليم اخطارات بهدم منازل وآبار مياه وغرف زراعية وبركسات في مناطق الجوايا والأصيفر شرق مدينة يطا جنوب مدينة الخليل.

وأفاد راتب الجبور منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخلي، بان سلطات الاحتلال سلمت ثمانية اخطارات بالهدم، على النحو التالي: منزل مكون من طابقين تعود ملكيته للمواطن علي محمد حسين الشواهين، ومنزل آخر مكون من طابقين بمساحة 120 مترا للمواطن عبد حماد الجمل النواجعة، ومنزل وبئر مياه للمواطن أحمد حماد الجمل النواجعة، وبئر مياه قديمة لعائلة محمد حسين الشواهين، وبركس وغرفة زراعية يملكهما المواطن موسى حسن الشواهين، وبئر مياه للمواطن محمد حسين حماد الشواهين.

من جانبه أوضح غؤاد العمور منسق لجان الحماية والصمود في جبال جنوب الخليل، بان سلطات الاحتلال سلمت ستة اخطارات بهدم منازل في منطقة الأصيفر، تعود للمواطنين: ابراهيم محمد أبو قبيطة ثلاثة منازل سكنية من الطوب والصفيح مساحة كل منزل 50 مترا مربعا و يسكنها 22 شخصاً غالبيتهم من الاطفال، ومنزل المواطن عباس محمد أبو قبيطة ويسكنه ستة اشخاص ومساحته 50 مترا، ومنزل المواطن محمد محمود ابو قبيطة الذي يسكنه 11 شخص غالبيتهم من الاطفال ومساحة 50 مترا.

#اسرائيل #اخطار هدم #منازل الفلسطينيين #الاراضي الفلسطينية

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