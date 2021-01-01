وقفة في بيت لحم دعما للأسرى المضربين ضد اعتقالهم الإداري

بيت لحم / سما /

شارك العشرات من أبناء شعبنا، في وقفة إسنادية أمام مقر الصليب الأحمر في بيت لحم، اليوم الخميس، مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفضا لاعتقالهم الإداري.

وقال مدير عام نادي الأسير عبد الله زغاري، إن 10 أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام ضد سياسة الاعتقال الاداري التي يتبعها الاحتلال بحق نحو 600 أسير فلسطيني.

وأضاف ان الاحتلال الإسرائيلي يواصل سياسته الانتقامية بحق الأسرى بشكل واضح، من خلال ارتفاع أعداد الأسرى الإداريين وتجديد الاعتقال الإداري للعشرات منهم.

بدوره قال منقذ أبو عطوان خال الأسير الغضنفر أبو عطوان المضرب عن الطعام منذ 45 يوما، إن الحالة الصحية للأسير تدهورت بشكل ملحوظ، مشيرا إلى أن الغضنفر يشكل حالة وطنية، وهو من أسرة مناضلة فعمه الشهيد باجس أبو عطوان وخاله منيف المحكوم بالسجن المؤبد خمس مرات، ووالده ووالدته أسيران محرران، مضيفا ان هذا الاعتقال الخامس له.

وناشد أبو عطوان بضرورة تدخل المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان لإنقاذ حياة الأسرى، خاصة المرضى منهم.