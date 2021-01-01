  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تجمع الشخصيات المستقلة يشيد بدور بلدية غزة خلال العدوان الأخير

الخميس 17 يونيو 2021 02:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
تجمع الشخصيات المستقلة يشيد بدور بلدية غزة خلال العدوان الأخير



غزة / سما /

أشاد تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة بدور بلدية غزة في تقديم الخدمات للمواطنين خلال العدوان الإسرائيلي الأخير وإعادة توصيل الطرق وشبكات المياه والصرف الصحي التي تضررت بفعل العدوان.

جاء ذلك زيارته لمقر بلدية غزة الرئيس في ميدان فلسطيني ولقائه رئيس البلدية د. يحيى السراج، وحضر اللقاء إلى جانب رئيس البلدية عضو المجلس البلدي بدر صبرة، فيما ضم وفد التجمع، مساعد رئيس التجمع سمير موسى، وأعضاء قيادة التجمع مراد الريس، وعبد القادر الشيخ خليل، وعليان البطش.

وأكد رئيس البلدية أهمية التعاون والتنسيق مع كافة الفعاليات المجتمعية والسياسية لخدمة المواطنين في المدينة والنهوض بها، وأهمية دور المؤسسات والقوى المحلية والمجتمعية في دعم جهود البلدية.

وأطلع رئيس البلدية الوفد على جهود البلدية وأوضاعها، والجهود التي بذلتها خلال العدوان لاستمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، والأضرار التي لحقت بمرافق البلدية والمدينة بفعل العدوان الإسرائيلي، وحملة التسهيلات المالية التي أطلقتها البلدية بعد العدوان لمساندة المواطنين.

بدوره؛ شكر الوفد بلدية غزة على جهودها في خدمة المواطنين، وأكد أهمية التعاون بين البلدية والتجمع لتعزيز المشاركة المجتمعية وتحسين الخدمات للمواطنين، وإعادة الأضرار التي لحقت بالمدينة خلال العدوان.

وبحث الطرفان سبل تعزيز التعاون والتنسيق في مجال إعمار الأضرار التي خلفها العدوان، وتعزيز المشاركة المجتمعية في عمل البلدية، والتشبيك مع المؤسسات المحلية والدولية لتوفير مشاريع مختلفة.

واتفقا على تعزيز التواصل خلال المرحلة المقبلة وفتح قنوات مشتركة بما يحقق رؤية البلدية والتجمع في تحسين الخدمات والنهوض بالمدينة.

#العدوان #بلدية غزة #الشخصيات المستقلة

الأكثر قراءة اليوم

اسرائيل تبحث سبل الرد على إطلاق البالونات الحارقة.. وهذا ما أبلغته مصر لـ"تل أبيب"

أصولها فلسطينية ..من هي المحجبة التي ظهرت بلقاء أردوغان وبايدن وأثارت ضجة؟

لهذا السبب .. الكشف عن بوادر أزمة بين الإمارات وإسرائيل

الكنيست الإسرائيلي يشهد حدثا لأول مرة في تاريخه!

"يسرائيل هيوم": هكذا تفسر إسرائيل عزوف إدارة بايدن عن "ملفات" الشرق الأوسط

هآرتس: "بينت يحاول الظهور بأنه لا يسكت على حماس".. وهذا التحدي الرئيسي أمام حكومته

هآرتس: هذا ما كشفت عنه “مسيرة الأعلام” التي نظمها المستوطنون في القدس

الأخبار الرئيسية

وزير التعليم: العام الدراسي المقبل سيقسم الى أربع فترات بدلا من فصلين دراسيين

البالونات الحارقة : هل تتجه اسرائيل الى تصعيد عسكري أم تتبع تكتيك آخر لـ"تهدئة الخواطر"؟

وزيرة الصحة: وفاة و170 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و428 حالة تعافٍ

لهذا السبب .. إدارة بايدن لا تنوي إطلاق مبادرة جديدة في الملف الفلسطيني قريبا

صحيفة: المقاومة اتّخذت قراراً بتكثيف الضغط على الاحتلال وهذا ما أبلغته مصر للفصائل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية