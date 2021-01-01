تجمع الشخصيات المستقلة يشيد بدور بلدية غزة خلال العدوان الأخير

غزة / سما /

أشاد تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة بدور بلدية غزة في تقديم الخدمات للمواطنين خلال العدوان الإسرائيلي الأخير وإعادة توصيل الطرق وشبكات المياه والصرف الصحي التي تضررت بفعل العدوان.

جاء ذلك زيارته لمقر بلدية غزة الرئيس في ميدان فلسطيني ولقائه رئيس البلدية د. يحيى السراج، وحضر اللقاء إلى جانب رئيس البلدية عضو المجلس البلدي بدر صبرة، فيما ضم وفد التجمع، مساعد رئيس التجمع سمير موسى، وأعضاء قيادة التجمع مراد الريس، وعبد القادر الشيخ خليل، وعليان البطش.

وأكد رئيس البلدية أهمية التعاون والتنسيق مع كافة الفعاليات المجتمعية والسياسية لخدمة المواطنين في المدينة والنهوض بها، وأهمية دور المؤسسات والقوى المحلية والمجتمعية في دعم جهود البلدية.

وأطلع رئيس البلدية الوفد على جهود البلدية وأوضاعها، والجهود التي بذلتها خلال العدوان لاستمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، والأضرار التي لحقت بمرافق البلدية والمدينة بفعل العدوان الإسرائيلي، وحملة التسهيلات المالية التي أطلقتها البلدية بعد العدوان لمساندة المواطنين.

بدوره؛ شكر الوفد بلدية غزة على جهودها في خدمة المواطنين، وأكد أهمية التعاون بين البلدية والتجمع لتعزيز المشاركة المجتمعية وتحسين الخدمات للمواطنين، وإعادة الأضرار التي لحقت بالمدينة خلال العدوان.

وبحث الطرفان سبل تعزيز التعاون والتنسيق في مجال إعمار الأضرار التي خلفها العدوان، وتعزيز المشاركة المجتمعية في عمل البلدية، والتشبيك مع المؤسسات المحلية والدولية لتوفير مشاريع مختلفة.

واتفقا على تعزيز التواصل خلال المرحلة المقبلة وفتح قنوات مشتركة بما يحقق رؤية البلدية والتجمع في تحسين الخدمات والنهوض بالمدينة.