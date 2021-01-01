أبو عمرو يطلع ممثل هولندا لدى فلسطين على آخر المستجدات السياسية

رام الله / سما /

أطلع رئيس دائرة العلاقات الدولية في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، ممثل هولندا لدى دولة فلسطين كيس فان بار، على آخر المستجدات السياسية والميدانية على الساحة الفلسطينية والمنطقة بشكل عام، والعلاقات الثنائية بين هولندا وفلسطين.

وتطرق أبو عمرو خلال اللقاء الذي عقد بمدينة رام الله، اليوم الخميس، لموضوع إعادة الإعمار في قطاع غزة، والجهود المصرية والدولية التي تبذل في هذا المجال.

وأكد الجانبان أن دولة فلسطين هي الجهة المسؤولة عن إعادة الإعمار، والتعاون والتنسيق مع الأطراف المختلفة ذات العلاقة.

وشددا على أهمية تثبيت وقف العدوان وإطلاق النار وتوسعته ليشمل كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس.