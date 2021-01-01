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ما آخر التطورات في حالة دلال عبد العزيز الصحية؟

الخميس 17 يونيو 2021 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
ما آخر التطورات في حالة دلال عبد العزيز الصحية؟



وكالات / سما /

كشف الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس (كورونا)، عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز.


و أكد حسني على تماثل الفنانة دلال عبدالعزيز للشفاء قريباً، لافتاً إلى أنها أوشكت على التخلّي عن أجهزة الأوكسجين، وفقًا لآخر معلومات وصلت إليه، وفق (لها).

من ناحية أخرى، واصلت الفنانة إيمي سمير غانم الدعاء لوالدتها، حيث كتبت عبر حسابها الخاص في تطبيق تبادل الصور (انستغرام): "يارب اشفي أمي وعافيها"، ودعا عدد من الفنانين بالشفاء لوالدة إيمي في تعليقاتهم، منهم: رانيا محمود ياسين ودنيا عبد العزيز وفيفي عبده وعبير صبري وهند صبري وحلا شيحة وشهد رمزي وندى بسيوني ودارين حداد وإيناس عز الدين وهاجر الشرنوبي وحنان ترك ومايان السيد ونادية الجندي، حيث تحرص إيمي على زيارة قبر والدها الراحل الفنان سمير غانم، كل يوم جمعة.


و توفي الفنان القدير سمير غانم، عصر الخميس 20 أيار (مايو)، عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرّضه لوعكة صحية، نقل على أثرها الى غرفة العناية المركزة في أحد مستشفيات المهندسين ومكث فيها لأكثر من أسبوعين، بحيث تدهورت حالته الصحية ولفظ أنفاسه الأخيرة.

#دلال عبد العزيز

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