وزارة الخارجية: وعود أردنية بإلغاء "منصة" السفر

رام الله / سما /

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن الاتصالات جارية مع الجانب الأردني لإلغاء "منصة" السفر للأردن لصعوبة التسجيل عليها، ولارتباطها بارتفاع التكاليف التي تثقل على المواطن.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، في بيان اليوم الخميس، إن الوزارة تقدمت بمذكرة رسمية لنظيرتها الأردنية بهذا الخصوص، والتي وعدت بدراسة الموضوع مع السلطات الأردنية المختصة، وأن التسهيلات التي تعتمدها المملكة لتسهيل حركة المواطنين تسير باتجاه إلغائها.

وأضاف الديك ان الأردن وعد بإلغاء المنصة، حيث إنها لم تكن خيارا أردنيا أو فلسطينيا لكن فرضتها مواجهة جائحة "كورونا"، كي يتم التحكم بحركة التنقل بين الدول والزوار للسيطرة على الفيروس.

وأوضح أن المنصة الأردنية تفرض تكاليف سفر تصل إلى 800 شيقل على الفرد الواحد الذي يرغب بالسفر الى الأردن أو خارجها وهي مقسمة كالآتي: 150 شيقلا فحص "كورونا" للجانب الفلسطيني، و250 شيقلا تشمل 28 دينارا لفحص "كورونا" ثان على الجانب الأردني، تضاف إليها ضريبة الجسر 155 شيقلا، إضافة إلى 10 دنانير، وأجرة باص 21 دينارا من الجسر إلى المطار.

وذكر أن وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، طرح موضوع إلغاء المنصة الأردنية على نظيره الأردني أيمن الصفدي، كما اقترح خلال اجتماع الحكومة الفلسطينية الأخيرة ضرورة النظر في إعفاء المواطن من دفع 150 شيقلا رسوم فحص "كورونا" في الجانب الفلسطيني.