  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبو هولي: منظمة التحرير وقفت بوجه مؤامرات تهويد القدس وتصفية قضية اللاجئين

الخميس 17 يونيو 2021 01:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو هولي: منظمة التحرير وقفت بوجه مؤامرات تهويد القدس وتصفية قضية اللاجئين



رام الله / سما /

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، إن المنظمة وقفت في وجه المؤامرات التي تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني، من خلال تصفية قضية اللاجئين وتهويد القدس.

وأضاف أبو هولي خلال جولة تفقدية اليوم الخميس، لمخيم دير عمار في محافظة رام الله والبيرة، ان شعبنا وقيادته برئاسة الرئيس محمود عباس، اسقطوا كافة المؤامرات الهادفة الى تهويد مدينة القدس وتفريغها من سكانها الفلسطينيين، واستطاعوا ان يفرضوا على الاحتلال معادلة جديدة عنوانها القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية، وان المقدسات والمسجد الأقصى خط احمر.

واطلع أبو هولي على أوضاع المخيم واحتياجات اللاجئين، والمشاريع ذات الأولوية للمخيم، خاصة توسيع وتعبيد الشارع الرئيسي.

وتفقد مشروع روضة أطفال مخيم دير عمار ومشروع قاعدة متعددة الأغراض المنجزين والممولين من ديوان الرئاسة ودائرة شؤون اللاجئين.

وأكد أن دائرة شؤون اللاجئين ستواصل دعمها للمخيمات الفلسطينية في الوطن والشتات، وتسخير كافة امكانياتها لدعم المشاريع ذات الأولوية التي تخدم الشريحة الأوسع من مجتمع اللاجئين في المخيمات وتساهم في تخفيف معاناةاللاجئين وتلبية احتياجاتهم .

وشارك أبو هولي في حفل نظمته اللجنة الشعبية بمخيم دير عمار لتكريم الهيئات التدريسية والطواقم الطبية الفاعلة في المخيم على دورهم المتميز في خدمة المخيم خلال حالة الطوارئ في مواجهة فيروس كورونا، بحضور فعاليات المخيم ومؤسساته وممثلي المراكز الشبابية والنسائية وذوي الاحتياجات الخاصة ورياض الأطفال ومؤسسات المجتمع المدني والمحلي وممثلي فصائل العمل الوطني وشخصيات اعتبارية وحشد من الشرائح المجتمعية للمخيم.

من جهته، استعرض رئيس اللجنة الشعبية بمخيم دير عمار حسن صافي، واقع المخيم واحتياجاته والإنجازات التي حققتها اللجنة في خدمة اللاجئين خلال جائحة كورونا، التي لا تزال تفرض نفسها حتى اللحظة.

وتطرق الى نقص التمويل لصالح مشروع اصلاح وتعبيد شوارع المخيم، لافتا الى ان اللجنة الشعبية حصلت على تمويل للمشروع بقيمة 150 الف دولار من المنحة السعودية، وأن القيمة الاجمالية للمشروع 190 الف دولار.

وطالب رئيس اللجنة، دائرة شؤون اللاجئين، المساعدة في استكمال عملية التمويل للشروع في تنفيذ المشروع الذي وصفه بالحيوي والمهم لأبناء مخيم دير عمار.

#أحمد أبو هولي #منظمة التحرير #القدس

الأكثر قراءة اليوم

اسرائيل تبحث سبل الرد على إطلاق البالونات الحارقة.. وهذا ما أبلغته مصر لـ"تل أبيب"

أصولها فلسطينية ..من هي المحجبة التي ظهرت بلقاء أردوغان وبايدن وأثارت ضجة؟

لهذا السبب .. الكشف عن بوادر أزمة بين الإمارات وإسرائيل

الكنيست الإسرائيلي يشهد حدثا لأول مرة في تاريخه!

"يسرائيل هيوم": هكذا تفسر إسرائيل عزوف إدارة بايدن عن "ملفات" الشرق الأوسط

هآرتس: "بينت يحاول الظهور بأنه لا يسكت على حماس".. وهذا التحدي الرئيسي أمام حكومته

هآرتس: هذا ما كشفت عنه “مسيرة الأعلام” التي نظمها المستوطنون في القدس

الأخبار الرئيسية

وزير التعليم: العام الدراسي المقبل سيقسم الى أربع فترات بدلا من فصلين دراسيين

البالونات الحارقة : هل تتجه اسرائيل الى تصعيد عسكري أم تتبع تكتيك آخر لـ"تهدئة الخواطر"؟

وزيرة الصحة: وفاة و170 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و428 حالة تعافٍ

لهذا السبب .. إدارة بايدن لا تنوي إطلاق مبادرة جديدة في الملف الفلسطيني قريبا

صحيفة: المقاومة اتّخذت قراراً بتكثيف الضغط على الاحتلال وهذا ما أبلغته مصر للفصائل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية