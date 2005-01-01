  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزيرة الصحة: وفاة و170 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و428 حالة تعافٍ

الخميس 17 يونيو 2021 12:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة: وفاة و170 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و428 حالة تعافٍ



رام الله / سما /

 أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، تسجيل حالة وفاة، و170 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و428 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، اليوم الخميس، إن الوفاة الجديدة سجلت في قطاع غزة.

وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: نابلس (14)، جنين (2)، بيت لحم (1)، رام الله والبيرة (1)، قطاع غزة (152).، لافتة إلى أنه تم إجراء 2296 فحصا.

وأكدت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: نابلس (14)، جنين (5)، رام الله والبيرة (6)، طولكرم (1)، الخليل (2)، طوباس (2)، قطاع غزة (398).

واشارت الكيلة إلى أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 97.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 9 مرضى في غرف العناية المكثفة، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 15 مريضا.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس "كورونا"، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 436,275، بينهم 260,713 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

الأكثر قراءة اليوم

اسرائيل تبحث سبل الرد على إطلاق البالونات الحارقة.. وهذا ما أبلغته مصر لـ"تل أبيب"

أصولها فلسطينية ..من هي المحجبة التي ظهرت بلقاء أردوغان وبايدن وأثارت ضجة؟

تقرير للأمن الاسرائيلي : حماس تبني الأنفاق وتصنع أسلحة بمواد تدخل من إسرائيل

الكنيست الإسرائيلي يشهد حدثا لأول مرة في تاريخه!

لهذا السبب .. الكشف عن بوادر أزمة بين الإمارات وإسرائيل

"يسرائيل هيوم": هكذا تفسر إسرائيل عزوف إدارة بايدن عن "ملفات" الشرق الأوسط

هآرتس: "بينت يحاول الظهور بأنه لا يسكت على حماس".. وهذا التحدي الرئيسي أمام حكومته

الأخبار الرئيسية

البالونات الحارقة : هل تتجه اسرائيل الى تصعيد عسكري أم تتبع تكتيك آخر لـ"تهدئة الخواطر"؟

لهذا السبب .. إدارة بايدن لا تنوي إطلاق مبادرة جديدة في الملف الفلسطيني قريبا

صحيفة: المقاومة اتّخذت قراراً بتكثيف الضغط على الاحتلال وهذا ما أبلغته مصر للفصائل

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

احمد بني شمسة (1)

استشهاد فتى متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال جنوب نابلس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية