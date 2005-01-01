غوغل تمنح مستخدمي برمجياتها ميزات جديدة

وكالات / سما /

أعلنت شركة غوغل أنها ستدخل العديد من التعديلات على برمجياتها لمنح المستخدمين ميزات إضافية عبر الحواسب والأجهزة المحمولة.

وأشارت غوغل في مدونة لها عبر الإنترنت إلى أن أحد أهم التعديلات على برمجياتها ستشمل خدمات Workspace التي يستعملها حوالي 3 مليارات شخص حاليا، إذ سيتمكن جميع من يمتكلون حساب Gmail الاستفادة من هذه الخدمات دون الحاجة لإنشاء حساب آخر خاص بالخدمة.

كما ستتحسن في هذه الخدمة تبعا لغوغل ميزات التحكم بالمراسلات وإمكانيات تصنيف المستندات والدردشات لجمع كل ما يحتاجه المستخدم في حزمة واحدة، وستحصل هذه الخدمة على واجهات استخدام جديدة مبسطة وأيقونات جديدة أيضا.

ومن المفترض أن تطلق غوغل في سبتمر القادم أيضا نسخة مطورة من هذه البرمجيات تدعى Google Workspace Individual، مخصصة لمستخدمي الحواسب، لتتوفر مقابل رسوم شهرية تقارب الـ 10 دولارات، ولن تحتاج هذه النسخة أيضا لحسابات خاصة لاستخدامها، بل ستعمل مع أي حساب Gmail عادي.

ومن خلال Workspace سيكون بإمكان المستخدم الوصول إلى خدمات التواصل عبر تطبيقات Chat و Meet و Rooms، فضلا عن المزايا السحابية التي ستساعده في تخزين وإدارة بياناته.