الاحتلال يخطر بهدم منازل وآبار مياه شرق يطا جنوب الخليل

الخليل / سما /

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إخطارات بهدم منازل وآبار مياه في منطقة الجوايا شرق يطا جنوب الخليل.

وأكد منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، أن قوات الاحتلال سلمت سكان منطقة الجوايا شرق يطا إخطارات بالهدم شملت ثلاثة منازل، وبركسا، وغرفة زراعية، وأربع آبار لتجميع مياه الأمطار.

وقال إن الإخطارات توزعت كالآتي: منزل مكون من طابقين تعود ملكيته للمواطن علي محمد حسين الشواهين، ومنزل آخر مكون من طابقين بمساحة 120 مترا للمواطن عبد حماد الجمل النواجعة، ومنزل وبئر مياه للمواطن أحمد حماد الجمل النواجعة، وبئر مياه قديمة لعائلة محمد حسين الشواهين، وبركس وغرفة زراعية يملكهما المواطن موسى حسن الشواهين، وبئر مياه للمواطن محمد حسين حماد الشواهين.