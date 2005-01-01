  1. الرئيسية
  2. الرياضة

هل سيتم معاقبة رونالدو وبوجبا على تصرفهما في المؤتمر الصحفي؟

الخميس 17 يونيو 2021 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هل سيتم معاقبة رونالدو وبوجبا على تصرفهما في المؤتمر الصحفي؟



وكالات / سما /

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن موقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) من معاقبة كريستيانو رونالدو مهاجم البرتغال وبول بوجبا نجم فرنسا، وذلك على خلفية التصرف الذي قاما به خلال المؤتمر الصحفي يوم أمس الثلاثاء.

وأثار رونالدو جدلاً واسعاً في المؤتمر الصحفي بعد أن قام بإبعاد مشروب شركة “كوكاكولا” الراعي الرسمي لبطولة يورو 2020، ثم التقط عبوة ماء وقال “اشربوا الماء”.

وبعد بضعة ساعات، قام بول بوجبا بنفس التصرف تقريباً بعد فوز منتخب فرنسا على منتخب ألمانيا، لكن نجم مانشستر يونايتد قرر إبعاد زجاجة مشروب روحي، وهو تصرف نراه عند الكثير من اللاعبين المسلمين.

وادعت العديد من المصادر أن بوجبا ورونالدو سيتعرضان للعقوبة من اليويفا لأنهما تدخلا في الشؤون التنظيمية والمالية للبطولة، لاسيما وأن هناك عقد مبرم مع هذه الشركات لكي ترعى البطولة.

لكن صحيفة ماركا أكدت استحالة اتخاذ إجراء كهذا لأنه لا يوجد أي بند في لوائح الاتحاد أو البطولة تنص على معاقبة من يقوم بهذه التصرفات، على الأقل لن يكون هناك عقوبة علنية ومباشرة.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن رونالدو وبوجبا محظوظان لأنهما لا يمارسان كرة القدم الأمريكية، لأن هناك عقوبات صارمة جداً على تصرفات من هذا النوع.

#كريستيانو رونالدو #بول بوجبا #المؤتمر الصحفي #كوكاكولا #رونالدو #اليويفا

الأكثر قراءة اليوم

اسرائيل تبحث سبل الرد على إطلاق البالونات الحارقة.. وهذا ما أبلغته مصر لـ"تل أبيب"

أصولها فلسطينية ..من هي المحجبة التي ظهرت بلقاء أردوغان وبايدن وأثارت ضجة؟

تقرير للأمن الاسرائيلي : حماس تبني الأنفاق وتصنع أسلحة بمواد تدخل من إسرائيل

الكنيست الإسرائيلي يشهد حدثا لأول مرة في تاريخه!

لهذا السبب .. الكشف عن بوادر أزمة بين الإمارات وإسرائيل

"يسرائيل هيوم": هكذا تفسر إسرائيل عزوف إدارة بايدن عن "ملفات" الشرق الأوسط

هآرتس: "بينت يحاول الظهور بأنه لا يسكت على حماس".. وهذا التحدي الرئيسي أمام حكومته

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة: وفاة و170 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و428 حالة تعافٍ

البالونات الحارقة : هل تتجه اسرائيل الى تصعيد عسكري أم تتبع تكتيك آخر لـ"تهدئة الخواطر"؟

لهذا السبب .. إدارة بايدن لا تنوي إطلاق مبادرة جديدة في الملف الفلسطيني قريبا

صحيفة: المقاومة اتّخذت قراراً بتكثيف الضغط على الاحتلال وهذا ما أبلغته مصر للفصائل

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية