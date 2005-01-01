هل سيتم معاقبة رونالدو وبوجبا على تصرفهما في المؤتمر الصحفي؟

وكالات / سما /

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن موقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) من معاقبة كريستيانو رونالدو مهاجم البرتغال وبول بوجبا نجم فرنسا، وذلك على خلفية التصرف الذي قاما به خلال المؤتمر الصحفي يوم أمس الثلاثاء.

وأثار رونالدو جدلاً واسعاً في المؤتمر الصحفي بعد أن قام بإبعاد مشروب شركة “كوكاكولا” الراعي الرسمي لبطولة يورو 2020، ثم التقط عبوة ماء وقال “اشربوا الماء”.

وبعد بضعة ساعات، قام بول بوجبا بنفس التصرف تقريباً بعد فوز منتخب فرنسا على منتخب ألمانيا، لكن نجم مانشستر يونايتد قرر إبعاد زجاجة مشروب روحي، وهو تصرف نراه عند الكثير من اللاعبين المسلمين.

وادعت العديد من المصادر أن بوجبا ورونالدو سيتعرضان للعقوبة من اليويفا لأنهما تدخلا في الشؤون التنظيمية والمالية للبطولة، لاسيما وأن هناك عقد مبرم مع هذه الشركات لكي ترعى البطولة.

لكن صحيفة ماركا أكدت استحالة اتخاذ إجراء كهذا لأنه لا يوجد أي بند في لوائح الاتحاد أو البطولة تنص على معاقبة من يقوم بهذه التصرفات، على الأقل لن يكون هناك عقوبة علنية ومباشرة.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن رونالدو وبوجبا محظوظان لأنهما لا يمارسان كرة القدم الأمريكية، لأن هناك عقوبات صارمة جداً على تصرفات من هذا النوع.