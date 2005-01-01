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رحيل راموس يُغير من مستقبل فاران مع ريال مدريد

الخميس 17 يونيو 2021 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رحيل راموس يُغير من مستقبل فاران مع ريال مدريد



وكالات / سما /

ودع سيرجيو راموس نادي ريال مدريد بعد نهاية عقده، وسيكون لهذا القرار تأثيرات كبيرة في ريال مدريد أهمها تغيير في موقف المدافع الفرنسي رافائيل فاران.

ينتهي عقد فاران في يونيو من عام 2022، وكان الريال قد أوقف عملية التجديد للاعب الفرنسي قبل أن يحسم مستقبل راموس في مدريد.

وحسب صحيفة الأس الإسبانية فإن التجديد لفاران الآن أصبحة أولوية للكيان الأبيض،والذي حتى بدونا لفرنسي قد بدأ مخطط لتجديد الدفاع بالتعاقد مع النمساوي ديفيد ألابا ليكون بجانب ميليتاو وناتشو وفاييخو الذي سيعود بعد أن قدم موسماً جيداً مع غرناطة.

وربما تكون مفاوضات التمديد لفاران أسهل من راموس، فرغم عدم وجود أرقام رسمية حول الراتب الذي يطلبه، فإنه يتحصل على 6 مليون يورو في الموسم وهو رقم بعيد للغاية عن ألابا الذي حصل على 12 مليون يورو كراتب سنوي.

كانت لدى فاران عروض مهمة للغاية من أندية مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، ولكن الآن وبعد رحيل راموس أصبح في موقف قوي لإعادة فتح ملف مفاوضاته مع ريال مدريد.

#سيرجيو راموس #ريال مدريد #فاران

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