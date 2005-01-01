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هالاند يكشف عن حلمه الأكبر في كرة القدم

الخميس 17 يونيو 2021 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هالاند يكشف عن حلمه الأكبر في كرة القدم



وكالات / سما /

أجرى النجم النرويجي إيرلينج هالاند مقابلة مع صحيفة تلغراف البريطانية، وتحدث بها عن العديد من المواضيع وكان أبرزها هوسه الأكبر في بداية مسيرته.

تربط هالاند علاقة كبيرة بمسابقة دوري الأبطال، فهي التي قامت بتعريفه للجمهور الكروي الكبير بعد أن ظهر بها لأول مرة مع فريق سالزبورج النمساوي بشكلٍ خارق للعادة..

ظهر هالاند لأول مرة في مباراة ضد جينك البلجيكي نجح فيها في تسجيل ثلاثية وأصبح أصغر لاعب يحقق هاتريك بها، وواصل إبداعاته وأهدافه في البطولة بعد ذلك مع نادي بوروسيا دورتموند.. وهو حالياً مطلوب بقوة في ريال مدريد، مانشستر يونايتد وتشيلسي.

قال هالاند: “كنت أفكر في دوري الأبطال طوال حياتي السابقة..ربما يعطيني نشيد دوري الأبطال دافعاً إضافياً، هذا هو حلمي الكبير أن أفوز بدوري أبطال أوروبا يوماً ما”.

استطرد: “سيكون رفع كأس دوري الأبطال شيئاً لا يُصدق بالنسبة لي..أنا أسمع لحن ونشيد دوري الأبطال في الصباح، ولذلك أردت دوماً اللعب في هذه المسابقة”.

كان هالاند قد نجح في إبعاد دورتموند من مصير المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي، حيث تألق مع فريق المدرب تيرزيتش في نهاية الموسم وسجل الكثير من الأهداف التي ضمنت لأسود فيستفاليا المشاركة في دوري الأبطال العام المقبل.

#إيرلينج هالاند #كرة القدم

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