الشرطة بغزة تقرر منع إقامة الحفلات بالأماكن العامة

غزة / سما /

​قررت الشرطة الفلسطينية في غزة منع إقامة الحفلات في الأماكن العامة واستخدام مكبرات الصوت في الشوارع ابتداء من يوم السبت الموافق 19 يونيو 2021 وحتى نهاية اختبارات الثانوية العامة.

وأكد الناطق باسم الشرطة عقيد أيمن البطنيجي أن الشرطة أنهت استعدادها من أجل توفير وتأمين الأجواء المناسبة لطلاب الثانوية العامة.

وذكر البطنيجي أنه سيتم متابعة مثيري الشغب وتوقيف من يقوم بإطلاق المفرقعات والألعاب النارية خلال مواكب الأفراح.

وأشار إلى أن الشرطة اتخذت عدة إجراءات سابقة وهي عدم إغلاق الطريق أثناء سير مواكب الأفراح، وعدم السماح للركاب بإخراج أجسادهم من نوافذ المركبات لما يتسبب بضرر يلحق بالمواطنين.

ودعا البطنيجي المواطنين الالتزام بالقرارات الصادرة من جهاز الشرطة، مشدداً على أن كل من يخالف سيعرض نفسه للمساءلة والمخالفة القانونية.