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الاقتصاد بغزة: سنتخذ إجراءات صارمة بحق محتكري البضائع والسلع

الخميس 17 يونيو 2021 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاقتصاد بغزة: سنتخذ إجراءات صارمة بحق محتكري البضائع والسلع



غزة / سما /

أكدت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة أنها ستتخذ إجراءات صارمة بحق التجار المحتكرين للبضائع والسلع.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات العامة والاعلام في بيان لها اليوم الخميس، إن الوزارة كثفت من جولاتها على المحال والأسواق خلال الفترة الماضية وحتى اليوم وسجلت محاضر ضبط بحق التجار الذين ثبت عليهم التلاعب بأسعار السلع والبضائع.

وأوضحت أن طواقم الإدارة العامة لحماية المستهلك تعمل على مدار الساعة على مراقبة الأسعار في الأسواق وفي كل المحافظات الخمس ليلا ونهارا.

وذكرت أن التجار الذين استغلوا أوضاع المواطنين في ظل الظروف الصعبة سيتم إحالتهم للنيابة العامة لإخذ المقتضى القانوني بحقهم لضمان عدم تكرراهم للاحتكار واستغلال حاجة المواطنين.

ودعت الإدارة المواطنين للإبلاغ عن أي تاجر يقوم برفع الأسعار أو احتكار السلع المتوفرة بالأسواق من خلال مكاتبها الفرعية المنتشرة في المحافظات أو رقمها المجاني  1800112233 .

وطالبت الوزارة التجار بضرورة الالتزام بالأسعار والوقوف مع أبناء شعبهم في ظل ما خلفه العدوان، مؤكدة بأنها لن تسمح لمن يمارس الجشع بمواصلة استغلاله واحتكاره.

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