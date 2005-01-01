الصالحي: لا معنى لاستمرار التمسك باتفاق 2005 تجاه غزة

رام الله / سما /

قال امين عام حزب الشعب بسام الصالحي أنه لا معنى لاستمرار التمسك باتفاق ٢٠٠٥ تجاه قطاع غزة بل تجاوز هذا الاتفاق تماما وتعزيز علاقات فلسطين بمصر على قاعدة العلاقات بين دولتين.

واضاف على صفحته فيس بوك "باعتبار الحدود المصرية مع قطاع غزة كجزء من الدولة الفلسطينية هي جزء من علاقات الدولتين وبما يتطلب تطويرها بعيدا تماما عن التدخل الاسرائيلي".

وبالنسبة للاعمار قال الصالحي "يجب مقاطعة المواد والمنتجات الاسرائيلية في الاعمار وجعل منفذها الاساسي من مصر دون اي تنازل عن التواصل الضروري بين الضفة وغزة .

وتابع ' وحدة اراضي دولة فلسطين ( تحت الاحتلال) لا تحكمها اتفاقات ٢٠٠٥ والتحكم الاسرائيلي بل ترسيم حدود فلسطيني مصري واضح على قاعدة الاعتراف المصري الواضح بدولة فلسطين وباعتبارها بين دولتين وليس بين مصر وقطاع غزة،" .

وختم بالقول هكذا يمكن قطع الطريق على فصل غزة وتطوير المضمون السياسي للملحمة الشعبية التي شهدتها وتشهدها فلسطين في الاشهر الاخيرة .