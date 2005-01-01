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قوات الاحتلال تهدم منزلا قرب حلحول شمال الخليل

الخميس 17 يونيو 2021 10:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منزلا من الصفيح والحجارة في منطقة واد محيسن، الواقعة بين بلدتي حلحول وبيت أمر شمال الخليل.

وأكد الناشط الإعلامي محمد عوض، أن المنزل يقع على مساحة 170 مترا، ويعود للمواطن باسم العجلوني، ويعد مسكنا زراعيا له ولعائلته المكونة من 20 فردا، يعملون في الزراعة في المنطقة.

الجدير ذكره، أن الاحتلال هدم المسكن للمرة الثانية خلال ست سنوات، رغم امتلاك جميع الأوراق الثبوتية للأرض المقام عليها هذا البناء، ووجود قرار من محكمة الاحتلال بالسماح لأصحابها بالسكن فيه.

#الخليل #قوات الاحتلال #حلحول

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