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الشرطة تكشف تفاصيل مقتل مواطنة بمدينة غزة أمس

الخميس 17 يونيو 2021 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تكشف تفاصيل مقتل مواطنة بمدينة غزة أمس



غزة / سما /

​أعلنت الشرطة في غزة تفاصيل حادثة مقتل المواطنة (ي، ق) مساء أمس الأربعاء في حي الصبرة بمدينة غزة.

وقال المتحدث باسم الشرطة عقيد أيمن البطنيجي، إنه تبين من التحقيقات الأولية أنه وخلال جلسة توزيع إرث بين عدد من الإخوة والأخوات، وقع خلاف بينهم تطور لحدوث شجار، على إثره قام عدد من الحضور باعتلاء سطح منزلهم وإلقاء الحجارة ما تسبب بإصابة المجني عليها ومن ثم وفاتها.

وذكر البطنيجي، أنه في أطار التحقيقات أوقفت الشرطة عدداً من الرجال والنساء من أفراد العائلة من بينهم المشتبه بهم في جريمة القتل؛ لاستكمال التحقيق في القضية.

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