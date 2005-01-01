رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" اليوم الخميس، في عناوينها خبر اعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي، للمحاضرة في جامعة الاستقلال مي عفانة عند مدخل حزما، شمال مدينة القدس المحتلة.

كما وتناولت الصحف أيضا، تحديد موعد الثاني من آب/ اغسطس لعقد محكمة اسرائيلية للنظر بإخلاء أربع عائلات من الشيخ جراح في القدس.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:

* "الحياة الجديدة":

- الاحتلال يعدم المحاضرة في جامعة الاستقلال مي عفانة عند مدخل حزما

- اصابة فتى بجروح خطيرة في بيتا وشــاب شــمال جنيــن واخطارات بهدم 6 منازل قيد الإنشــاء قرب يعبد وقصــف موقعين بقطاع غزة

- الرئيس يتقبل أوراق اعتماد سفير جمهورية تشيلي وممثلي الهند والبرازيل لدى فلسطين

- نائب وزير الخارجية الكازاخســتاني: مواقفنا الداعمــة والثابتــة لفلســطين لــن تتغيــر

- اشتية يضع حجري الأساس لمبنيي جامعة نابلس للتدريب المهني والتقني وكلية ابن سينا للعلوم الطبية

- وفاتان و216 إصابة جديدة بـ "كورونا"

- مجلس وزراء الإعلام العرب يمنح فلسطين عضوية دائمة بالمكتب التنفيذي ويقرر دعم وتعزيز الرواية الفلسطينية

- محكمة احتلالية تحدد 2 آب المقبل للنظر في تهجير 4 عائلات من الشيخ جراح

- مدعي العام الجديد لـ "الجنائية الدولية " يبدأ ولاية مليئة بالتحديات

* "الأيام":

- جنود الاحتلال يعدمون مواطنة قرب مدخل حزما واصابات خلال مواجهات في بيتا ودير ابو مشعل

- "العليا الاسرائيلية" تبدأ النظر في قضية "الشيخ جراح" مطلع اب

- قانون "لم الشمل" يثير الارباك لدى الحكومة الاسرائيلية الجديدة

- غارات جوية على مواقع في غزة والاحتلال يكثف انتشاره شرق القطاع

- نشطاء "يعقمون" ساحة باب العامود وأفراد من شرطة الاحتلال يعتدون عليهم

- وضع حجري الاساس لمبنيي جامعة نابلس للتدريب المهني والتقني وكلية للتمريض

- مصر: سنعمل مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة لدفع عملية السلام

- إسرائيل تحذر من السفر إلى الإمارات: بؤرة لانتشار "كورونا"

- تصريحات متفائلة بعد قمة بايدن - بوتين: الشروع في حوار حول الاستقرار الإستراتيجي

* "القدس":

- استشهاد محاضرة جامعية على مدخل حزما واصابات في بيتا ورام الله والطيران الإسرائيلي يقصف موقعين بخان يونس وتوغل شرق رفح

- اشتية: معركتنا مع الاحتلال على الأرض والإنسان والمال والرواية والمعلومة

- بايدن وبوتين أعربا عن الرغبة في تهدئة التوتر بين البلدين وبحثا ملفات عدة بينها تبادل سجناء

- محكمة اسرائيلية تنظر بإخلاء 4 عائلات من الشيخ جراح مطلع آب

- وفد اسرائيلي يتوجه للقاهرة الأسبوع المقبل لبحث وقف اطلاق النار وتبادل الأسرى

- مسؤول سابق في الشاباك: حماس تعتزم اقتحام مستوطنات محيطة بغزة واحتجاز رهائن

- جرعة اضافية من اللقاح قد تحمي زارعي الأعضاء بعد دراسة مبدئية شملت 30 حالة

- مصدر اماراتي لصحيفة "اسرائيل اليوم": إلغاء نقل النفط عبر اسرائيل يهدد "اتفاق ابراهيم"

- مواجهة أولى بين اسرائيل وحماس منذ التهدئة في غزة