مسؤول خليجي : سنتعامل مع الحكومة الجديدة بما يخدم عملية السلام ومصالحنا

القدس المحتلة / سما /

قال مسؤول خليجي لموقع ايلاف السعودي حول حكومة إسرائيل الجديدة برئاسة نفتالي بينيت ويائير لبيد، " إن بلاده ستعمل "مع الحكومة الجديدة بما يخدم عملية السلام ومصالحنا ولا نتدخل في تسمية الوزراء او المسؤولين فهذا شأنهم".

ولفت إلى أن دولًا عربية تربطها بإسرائيل علاقات واتفاقيات ستتعامل على الاغلب مع وزير الخارجية ورئيس الحكومة البديل يائير لبيد ومع وزير الجيش بيني غانتس الذي فضلت بعض الدول العمل معه لتفادي العمل بنيامين نتانياهو.

يضيف أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة مكونة من أحزاب مختلفة تتباين في طروحاتها بين حل الدولتين وبين ضمّ الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية وسيكون من الصعب التعامل مع مثل هذه الحالات.

يتابع أن حكومة لبيد بنيت ستمتنع عن اتخاذ خطوات احادية في المرحلة الأولى ولكن الفترة القادمة ستكون مهمة جدًا لجهة العلاقات العربية -الإسرائيلية في ظل إستمرار التعنت بما يخص حلّ الدولتين.

وعن رئيس الحكومة الإسرائيلي الحالي نفتالي بينيت يقول المسؤول الخليجي إن الجميع سيتعامل معه بشكل اعتيادي لكنه استبعد أن تتم دعوته في هذه المرحلة للقاءات قمة مشيرًا إلى ان بينيت يُعتبر تلميذ نتانياهو وهو بذات الاراء اليمينية المتصلبة والأمر الجيد.

واشار إلى أنه سيبقى سنة ونصف فقط في الحكم وهي فترة قصيرة ستجنب بعض الدول الإحراج في اللقاء معه والاستماع لخطاباته بشأن أرض إسرائيل وحق اليهود على الأرض ورفض حل الدولتين، هذا الحل الأفضل برأي المسؤول الخليجي، وهو الحل الذي تتبناه الجامعة العربية.