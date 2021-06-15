"ليكيب" تثير الجدل بعنوان حول فوز فرنسا على ألمانيا: "كما في 18"

باريس/سما/

أثارت صحيفة “ليكيب” الرياضية الفرنسية جدلاً بالعنوان الذي وضعته على الصفحة الأولى لعددها الصادر الأربعاء، على خلفية فوز المنتخب الفرنسي ليلة البارحة بهدف دون رد على مضيفه المتتخب الألماني ضمن الجولة الأولى من بطولة أمم أوروبا لكرة القدم.

الصحيفة الرياضية الفرنسية- العالمية ذائعة الصيت، كتبت بالعريض في صفحتها الأولى العنوان التالي: “كما في 18″، مرفوقاً بصورة للاعبين الفرنسيين آنتوان غريزمان ولوكاس هيرنانديز.

La une du journal L'Equipe de ce mercredi 16 juin : https://t.co/YMKXkpeJHt pic.twitter.com/isi2c7WfHH — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 15, 2021



ومن الواضح أن هذا العنوان يشير أولاً إلى الفوز في كأس العالم 2018، على نفس نموذج الفوز على ألمانيا ليلة الثلاثاء: فريق قوي جدًا في الدفاع وواقعي في الهجوم. لكن بالطبع، لا أحد يستطيع الهروب من المعنى ذي مزدوج الاتجاه لحرب عامي 1914-1918، بين الخلفاء (فرنسا- الإمبراطورية البريطانية – الإمبراطورية الروسية – المملكة الإيطالية ….) ضد (الإمبراطوريتين الألمانية والنمساوية، والدولة العثمانية …).

وانتقد العديد من المغردين عنوان صحيفة “ليكيب”، معتبرين أنه لا يجب استحضار الحرب في غير محلها، لاسيما في المجالات الرياضية.

واستغرب الصحافي المعروف ساميل أتين على حسابه على تويتر، قائلا: “ألا يمكن أن تكون الرياضة سوى استمرار الحرب وليس وسيلة أخرى؟ هل الإشارة إلى حرق 14-18 وملايين القتلى فيها ضروري بعد مباراة فرنسا وألمانيا؟.