  1. الرئيسية
  2. الرياضة

"ليكيب" تثير الجدل بعنوان حول فوز فرنسا على ألمانيا: "كما في 18"

الخميس 17 يونيو 2021 05:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"ليكيب" تثير الجدل بعنوان حول فوز فرنسا على ألمانيا: "كما في 18"



باريس/سما/

أثارت صحيفة “ليكيب” الرياضية الفرنسية جدلاً بالعنوان الذي وضعته على الصفحة الأولى لعددها الصادر الأربعاء، على خلفية فوز المنتخب الفرنسي ليلة البارحة بهدف دون رد على مضيفه المتتخب الألماني ضمن الجولة الأولى من بطولة أمم أوروبا لكرة القدم.

الصحيفة الرياضية الفرنسية- العالمية ذائعة الصيت، كتبت بالعريض في صفحتها الأولى العنوان التالي: “كما في 18″، مرفوقاً بصورة للاعبين الفرنسيين آنتوان غريزمان ولوكاس هيرنانديز.


ومن الواضح أن هذا العنوان يشير أولاً إلى الفوز في كأس العالم 2018، على نفس نموذج الفوز على ألمانيا ليلة الثلاثاء: فريق قوي جدًا في الدفاع وواقعي في الهجوم. لكن بالطبع، لا أحد يستطيع الهروب من المعنى ذي مزدوج الاتجاه لحرب عامي 1914-1918، بين الخلفاء (فرنسا- الإمبراطورية البريطانية – الإمبراطورية الروسية – المملكة الإيطالية ….) ضد (الإمبراطوريتين الألمانية والنمساوية، والدولة العثمانية …).

وانتقد العديد من المغردين عنوان صحيفة “ليكيب”، معتبرين أنه لا يجب استحضار الحرب في غير محلها، لاسيما في المجالات الرياضية.

واستغرب الصحافي المعروف ساميل أتين على حسابه على تويتر، قائلا: “ألا يمكن أن تكون الرياضة سوى استمرار الحرب وليس وسيلة أخرى؟ هل الإشارة إلى حرق 14-18 وملايين القتلى فيها ضروري بعد مباراة فرنسا وألمانيا؟.

#ليكيب #فرنسا #المانيا

الأكثر قراءة اليوم

"إسرائيل" تكشف أول قرار لبينيت

اسرائيل تبحث سبل الرد على إطلاق البالونات الحارقة.. وهذا ما أبلغته مصر لـ"تل أبيب"

سرايا القدس تنعى أحد قادتها من لواء خانيونس

تقرير للأمن الاسرائيلي : حماس تبني الأنفاق وتصنع أسلحة بمواد تدخل من إسرائيل

بعد قصفها موقعين للمقاومة.."إسرائيل" لمصر: يجب تهدئة الوضع بغزة قبل أن يتدهور

كوخافي: الجيش يجهز نفسه لعملية "حارس الأسوار 2"

تفاصيل جديدة تكشف لأول مرة.. كيف قتل خاشقجي قبل تقطيع جسده؟

الأخبار الرئيسية

احمد بني شمسة (1)

استشهاد فتى متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال جنوب نابلس

اسرائيل تبحث سبل الرد على إطلاق البالونات الحارقة.. وهذا ما أبلغته مصر لـ"تل أبيب"

بايدن

"يسرائيل هيوم": هكذا تفسر إسرائيل عزوف إدارة بايدن عن "ملفات" الشرق الأوسط

قناة عبرية: وفد إسرائيلي إلى القاهرة لبحث قضية “صفقة تبادل الأسرى”

صحيفة إسرائيلية تتساءل: هل يخوض بينيت حرباً جديدة على غزة لتعويض فشل "حارس الأسوار"؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية