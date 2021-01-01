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هنية: شعب فلسطين ينوب عن الأمة بالوقوف في وجه غطرسة "إسرائيل"

الخميس 17 يونيو 2021 03:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هنية: شعب فلسطين ينوب عن الأمة بالوقوف في وجه غطرسة "إسرائيل"



الرباط/سما/

 قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية ( حماس)، الأربعاء، إن “الشعب الفلسطيني ينوب عن الأمة بالوقوف في وجه الغطرسة الإسرائيلية”.
جاء ذلك في كلمته خلال لقائه مع رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني ووفد من حزب العدالة والتنمية (قائد الائتلاف الحكومي) بالعاصمة الرباط، حسب مراسل الأناضول الذي حضر اللقاء.


وأضاف أن “الشعب الفلسطيني يحمي المسجد الأقصى المبارك بأرواحه وسواعده ويبطل المشاريع التي تستهدف سرقة التاريخ والجغرافيا”.
وقال هنية: “أعبر باسمي واسم إخواني في وفد قيادة الحركة عن عظيم الشكر والتقدير لهذه الدعوة التي تلقيناها من أجل زيارة المغرب الشقيق”.
وأردف: “اللقاء (مع العثماني) باكورة اللقاءات في هذه الزيارة وهو استفتاح طيب، وآمل أن تكون لهذه الزيارة النتائج المرجوة والمتوقعة من المغرب الشقيق”.
وتابع موضحا: “أمامنا مهمات ما بعد الانتصار وسنتباحث مع رئيس الحكومة ومختلف القوى والأحزاب والمكونات”.
من جانبه، قال رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، إن “المغرب يضع القضية الفلسطينية في نفس مرتبة قضية الصحراء المغربية، أي أن لها مكانة مهمة جدا لدى المغاربة ملكا وحكومة وشعبا”.


وأضاف أن “مواقف العاهل المغربي الرافضة لصفقة القرن وتهويد المدينة المقدسة ومبادراته الكريمة معروفة، آخرها توجيهه بإرسال دعم بالأغذية والأدوية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة إبان الانتهاكات الإسرائيلية”.
وفي وقت سابق الأربعاء، وصل هنية إلى الرباط، في زيارة، غير معلنة المدة، هي الأولى من نوعها للمملكة المغربية، بدعوة من حزب “العدالة والتنمية”، قائد الائتلاف الحكومي.


وحسب الموقع الإلكتروني لحركة “حماس”، تهدف الزيارات إلى “تحشيد الموقف العربي والإسلامي لخدمة القضية الفلسطينية، وحماية القدس والمسجد الأقصى من التهديدات الصهيونية المتواصلة”.

#اسماعيل هنية #اسرائيل

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