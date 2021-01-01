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البحرين: نتواصل مع حكومة "إسرائيل" الجديدة للتعرف على سياسة السلام

الخميس 17 يونيو 2021 02:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البحرين: نتواصل مع حكومة "إسرائيل" الجديدة للتعرف على سياسة السلام



المنامة/سما/

قال وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني إن مملكة البحرين تتواصل مع الحكومة الجديدة في إسرائيل للتعرف على سياستها "تجاه الجهود الرامية الى إحلال السلام في المنطقة من خلال تسوية القضية الفلسطينية وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية".


وقالت وزارة الخارجية في بيان إن هذا التواصل يأتي "انطلاقا من نهج المملكة القائم على التفاهم والحوار والتعاون بين الشعوب".

وأكد الوزير الحرص على التواصل "في إطار إعلان تأييد السلام الموقع بين البلدين، للدفع بمسار عملية السلام في المنطقة لتحقيق الأمن والاستقرار والنماء لصالح جميع شعوبها".

وكان قد هنأ ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة يوم الاثنين رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت بتولي المنصب معربا عن تمنياته بالتوفيق للحكومة الجديدة.

#البحرين #القضية الفلسطينية

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