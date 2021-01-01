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رسميا.. ريال مدريد يعلن رحيل راموس

الخميس 17 يونيو 2021 12:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسميا.. ريال مدريد يعلن رحيل راموس



مدريد/سما/

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي اليوم الأربعاء، رحيل نجم وقائد الفريق سيرخيو راموس البالغ 35 عاما بعد نهاية عقده مع النادي الملكي.

وجاء في بيان "الميرينغي": "يعلن النادي عن مؤتمر صحفي غدا الخميس في تمام الساعة 12 ونص ظهرا لتوديع القائد سيرجيو راموس بحضور رئيس النادي فلورينتينو بيريز".

وأضاف البيان: "بعد ذلك سيظهر راموس في مؤتمر صحفي للحديث مع وسائل الإعلام".

ويرحل راموس بعد 16 عاما قضاها داخل النادي الملكي، حيث جاء قادما من صفوف إشبيلية الأندلسي.

ولعب راموس مع الريال 671 مباراة في مختلف المسابقات سجل خلالها 101 هدف وتوج بـ22 لقبا، بواقع:

- الدوري الإسباني 5 ألقاب

- دوري أبطال أوروبا 4 ألقاب

- كأس إسبانيا لقبان

- كأس السوبر الإسباني 4 ألقاب

- كأس السوبر الأوروبي 3 ألقاب

- كأس العالم للأندية 4 ألقاب

المصدر: realmadrid.com

#ريال مدريد #سيرجيو راموس #رحيل راموس

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