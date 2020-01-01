إسرائيل تحذر رعاياها من السفر إلى الإمارات بسبب كورونا

القدس المحتلة /سما/

حذرت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، المواطنين من السفر إلى الإمارات العربية المتحدة بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد فيها.

وقالت الوزارة في بيان إنه تم إدراج الإمارات العربية المتحدة إلى "قائمة الدول الخطرة التي تحمل تحذير السفر".

وبذلك تنضم الإمارات إلى 13 دولة أخرى تحذر إسرائيل رعاياها من السفر إليها وهي أوغندا، وأوروغواي، وجزر سيشل، وبوليفيا، وإثيوبيا، والمالديف، وناميبيا، ونيبال، وباراغواي، وتشيلي، وكولومبيا، وكوستا ريكا وتونس.

ووفقا للبيان، فقد تم إخراج البيرو من قائمة الدول الخطرة.

وأشار البيان إلى أنه في حال لم يطرأ تحسن على الصورة الوبائية في الدول المذكورة، فمن المتوقع إدراجها في قائمة الدول بـ"مستوى خطورة قصوى".

وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية بأن إجمالي عدد الإصابات بمرض كورونا منذ بدء تفشي الفيروس في أواخر فبراير 2020 بلغ 839730، من بينهم 241 حالة نشطة، و6248 وفاة و25 حالة خطيرة.