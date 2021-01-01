الرجوب يهنئ الفدائي بفوزه على اليمن بثلاثية نظيفة

رام الله /سما/

هنأ رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، جبريل الرجوب، منتخبنا الوطني الأول بفوزه على نظيره منتخب اليمن بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض ضمن منافسات المجموعة الرابعة بالتصفيات الآسيوية المزدوجة، المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

وأعرب الرجوب عن فخره بهذا الفوز الهام، مؤكدا أن هذا الفوز رسم البهجة على شفاه كافة الفلسطينيين، مشدد على ضرورة أن يشكل هذا الفوز حافزا للحفاظ على وحدة الحركة الرياضية والشبابية الفلسطينية والحفاظ عليها بعيدا عن التجاذبات.

وأشاد بأداء اللاعبين والروح الرياضية العالية التي تمتعوا بها خلال اللقاء، مثمنًا جهود اللاعبين والطاقم الفني والاداري التي وصلت الليل بالنهار، وكثفت الجهود، وعملت بأقصى الطاقات في سبيل الحصول على هذه النقاط الثلاث الثمينة، مؤكدا على أن هذا الانجاز ما كان ليتحقق لولا هذه الطواقم التي عملت انطلاقا من وعيها بأهمية الرياضة كجزء من المشروع الوطني الفلسطيني.

ووجه التحية لجماهير الفدائي التي ساندته خلال اللقاء سواء من داخل المدرجات أو عبر شاشات التلفزة، متمنيا التوفيق للفدائي في قادم الاستحقاقات.