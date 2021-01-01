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الدعليس: وضعنا ملف المؤسسات الإعلامية التي دمرها الاحتلال خلال العدوان في أولوية ملف الإعمار

الأربعاء 16 يونيو 2021 08:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدعليس: وضعنا ملف المؤسسات الإعلامية التي دمرها الاحتلال خلال العدوان في أولوية ملف الإعمار



غزة /سما/

أكد عصام الدعليس، رئيس متابعة العمل الحكومي، أن الحكومة في غزة قررت وضع ملف المؤسسات الإعلامية التي دمرها الاحتلال خلال العدوان في أولوية ملف الإعمار. 

وقال الدعليس، خلال حفل تكريم الطواقم الإعلامية، الذي نظمه المكتب الإعلامي الحكومي: "سنعمل على تقديم كافة التسهيلات وتوفير المعدات للمؤسسات الإعلامية وإعفائها من الضرائب تقديرا لدورها في العدوان الأخير".

وأضاف: "ندعو المجتمع الدولي لملاحقة الاحتلال وكبح جماح اعتداءاته على المؤسسات الإعلامية".

وأشار الدعليس إلى أن الصورة التي رسمها الإعلام الفلسطيني هي نضال وطني يعزز الصمود ويرفع المعنويات ويوثق ملحمة الفداء التي سطرها شعبنا وتمثل تحدي للرواية الصهيونية التي لم تذخر جهدا في تزوير وقلب الحقائق.

 

#عصام الدعليس #غزة #متابعة العمل الحكومي #المؤسسات الإعلامية #العدوان الإسرائيلي #ملف الإعمار

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