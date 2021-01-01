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جنين: الاحتلال يفرج عن الأسيرين جبريل زبيدي وسائد أبو عبيد

الأربعاء 16 يونيو 2021 08:37 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله /سما/

 أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عن الأسيرين جبريل زبيدي من مخيم جنين، وسائد أبو عبيد من مدينة جنين.

وأفاد مدير نادي الأسير في جنين منصور سمور، بأن سلطات الاحتلال أفرجت عن الأسير جبريل زبيدي من مخيم جنين، شقيق الأسير عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" زكريا الزبيدي، بعد قضاء 16 شهرا منها 6 شهور رهن الاعتقال الإداري، وخاض إضرابا عن الطعام لمدة 26 يوما رفضا للاعتقال الإداري.

كما أفرجت عن الأسير سائد أبو عبيد من مدينة جنين والذي خاض إضرابا عن الطعام استمر 18 يوما رفضا لاعتقاله الإداري، حيث حوله الاحتلال إلى الاعتقال الإداري بعد أن أمضى مدة محكوميته البالغة 8 أشهر.

وأشار سمور إلى أن أبو عبيد أسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال.

#سلطات الاحتلال #افراج عن اسرى #الاسرى الفلسطينيين

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