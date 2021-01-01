الرئيس يتقبل أوراق اعتماد سفير تشيلي وممثل البرازيل والهند لدى فلسطين

رام الله /سما/

تقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، أوراق اعتماد السفير كريستيان هودجيز نوجيانت، سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية تشيلي لدى دولة فلسطين.

وحضر مراسم تقبل أوراق الاعتماد، وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، وقائد الحرس الرئاسي اللواء منير الزعبي.

واستعرض السفير الضيف، حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.

كما تقبل الرئيس محمود عباس، اليوم الأربعاء، أوراق اعتماد رئيس مكتب تمثيل جمهورية البرازيل الاتحادية لدى دولة فلسطين السفير أليساندرو وارلي كاندياس.

وحضر مراسم تقبل أوراق الاعتماد، وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، وقائد الحرس الرئاسي اللواء منير الزعبي.

واستعرض السفير الضيف، حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.

كما تقبل الرئيس محمود عباس، اليوم الأربعاء، أوراق اعتماد رئيس مكتب تمثيل جمهورية الهند لدى دولة فلسطين السفير موكول أريا.

وحضر مراسم تقبل أوراق الاعتماد، وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، وقائد الحرس الرئاسي اللواء منير الزعبي.

واستعرض السفير الضيف، حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.