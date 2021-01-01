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الشرطة تقبض على مطلوبين وتضبط مركبات تقوم بأعمال التفحيط برام الله

الأربعاء 16 يونيو 2021 07:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تقبض على مطلوبين وتضبط مركبات تقوم بأعمال التفحيط برام الله



رام الله /سما/

قبضت الشرطة اليوم على مطلوبين للقضاء صادر بحقهم مذكرات قضائية وضبطت مركبات تقوم بأعمال التفحيط وإقلاق الراحة العامة في رام الله والبيرة.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه في إطار الجهود المستمرة والمتواصلة لتعزيز الحالة الأمنية وتنفيذ الأوامر القضائية قامت الشرطة وبإسناد من قوات الأمن الوطني بالقبض على 28 شخصاً مطلوباً للعدالة في محافظة رام الله والبيرة ، كما قامت بضبط 10 مركبات تقوم بأعمال التفحيط والإزعاج وإقلاق الراحة العامة وإلقاء القبض على سائقيها وتم تحرير 115 مخالفة مرورية وضبط 15 مركبة غير قانونية .

وأضافت أنه تم التحفظ على الاشخاص من اجل إحالتهم للنيابة العامة لإتخاذ المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.

#الشرطة الفلسطينية #القبض على مطلوبين

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