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صحة غزة تكشف تطورات الحالة الوبائية: بدأنا بتوسيع فئة المستهدفين من حملة التطعيم

الأربعاء 16 يونيو 2021 07:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة تكشف تطورات الحالة الوبائية: بدأنا بتوسيع فئة المستهدفين من حملة التطعيم



غزة /سما/

أكد مجدي ضهير، مدير دائرة الطب الوقائي في وزارة الصحة بقطاع غزة، أن الحالة الوبائية في القطاع، مستقرة وآمنة، وذلك بعد الخروج من الموجة الثانية، بفضل الإجراءات والقيود الوقائية التي تم اتخاذها. 

وأشار ضهير، في تصريحات لإذاعة (صوت القدس)، مساء اليوم الأربعاء، إلى أن الجائحة لم تنته، ولا زالت موجودة وخطر عودتها ما زال قائماً، معربا عن عدم رغبته في عودة الموجة الثالثة. 

وفي السياق، شدد ضهير على ضرورة توجه المواطنين لمراكز التطعيم لتلقي اللقاح؛ حتى يتم الوصول الى مناعة لكل المجتمع، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الوزارة بدأت بتوسيع فئة المستهدفين من حملة التطعيم، بعدما كانت تستهدف من هم أكبر من 40 عاماً، حيث ان العمل الآن على فئة 30 عاماً.

وقال مدير عام الطب الوقائي في وزارة الصحة بغزة: "نرغب بزيادة المناعة المجتمعية للحد من تفشي الجائحة في حال كانت موجة ثالثة"، مضيفا: "الخطة الاستراتيجية لوزارة الصحة تستهدف تطعيم 70 % من المواطنين".

وأكد ضهير، أنه تم تطعيم 50 ألف مواطن حتى الآن، منهم الكوادر الصحية والشرطية والمعلمين ومن لهم احتكاك مباشر بالمواطنين، متوقعاً وصول عشرات ومئات الآلاف من الجرعات والطعومات من مختلف الأصناف؛ حتى يتم الوصول إلى مناعة القطيع.

وأشار إلى أن الطعومات آمنة وتعطي نسبة جيدة من الوقاية من فايروس (كورونا).
 

#مجدي ضهير #دائرة الطب الوقائي #وزارة الصحة #فيروس كورونا #قطاع غزة #لقاحات كورونا اسرائيل

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