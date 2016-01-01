غرفة الخليل تطلق الدورة الرابعة من فعاليات احتضان المشاريع الريادية

الخليل /سما/

اطلقت غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل الدورة الرابعة من دورات احتضان المشاريع الريادية بعد استكمال عملية فرز وتصنيف طلبات الافكار الريادية المقدمة، والتي بلغ عددها ستون طلباً، اجتاز اثنان وعشرون منهم مراحل التصنيف والفرز الاولي.

وقد افتتح المهندس طارق التميمي الجلسة بكلمة رحب فيها بالحضور، ونقل للمشاركين والمشاركات تحيات رئيس واعضاء مجلس ادارة الغرفة التجارية، واكد خلالها على ان الهدف الاسمى لهذه الدورة هو تاهيل الرياديين والرياديات، وتمكينهم من المضي قدماً في تطوير افكارهم ومشاريعهم لتتحول الى مشاريع قائمة على الارض وتساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل.

مدير حاضنة الاعمال في الغرفة التجارية زهير المحتسب قدم بدوره شرحاً للحضور عن اليات عمل حاضنة الاعمال، والمراحل التي ستمر بها هذه العملية من التدريب، والتطوير، وبناء نموذج العمل، وانشاء النماذج الاولية، وانتهاءً باقامة المشروع الريادي وتقديم الخدمات والمنتجات للسوق والمستهلكين.

يذكر ان غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل قد افتتحت حاضنة الاعمال في العام 2016، وتم خلال هذه الفترة تنفيذ ثلاث دورات سابقة، نتج عنها اضافة عشرات المشاريع الى السوق المحلي لتصبح مشاريع قائمة، وقد سجل العديد منها في الغرفة التجارية كأعضاء هيئة عامة، ومنهم من أصبح مقدم خدمات للغرفة التجارية وحاضنة الاعمال في مجال تخصصه.